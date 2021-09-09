額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

創辦人認為，該額度雖然較低，但依然可以在日常生活中交易；如果使用者準時繳款，就能逐步累積信用分數並在未來拉高信用額度。

總人口破 13 億的印度，只有約 3000 萬人擁有信用卡。印度金融科技新創 Slice 為了拓展潛在市場，宣布將推出預設信用額度 27 美元（換算約 2000 盧比）的信用卡。

根據 TechCrunch 報導，印度的聯徵信用查詢系統只有覆蓋一小群人，而銀行的徵授信系統也未見調整，因此當地雖然已有數億人擁有銀行帳戶，但只有約 3000 萬人擁有信用卡。

而印度金融科技新創公司 Slice 為了開拓當地約 2 億人口的潛在信用卡市場，於是針對信用分數不高、甚至是「信用小白」的年輕專業族群，推出預設信用額度只有 27 美元的信用卡。

創辦人 Rajan Bajaj 表示，過去幾年他們一直透過數據科學來建立風險管控系統，才有辦法推出信用額度 27 美元的普惠金融產品。這樣的額度雖然較低，但印度使用者依然可以在日常生活中進行交易；如果他們都有準時繳款，就可以逐步累積信用分數，未來也能拉高信用額度。

Slice 日前在最新一輪募資獲得 2000 萬美元，預計在明年 3 月底前向使用者發行約 100 萬張新信用卡。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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