雷朋確認9/9與FB攜手公布新款智慧眼鏡
雷朋稍早於官網透露將在美國西岸時間9月9日攜手Facebook揭曉與「眼鏡」相關消息，預期就是日前Facebook宣布與擁有雷朋、Oakley、Armani、Versace等眼鏡品牌的Luxottica集團合作打造的智慧眼鏡。
不過，目前暫時還沒有太多關於此款智慧眼鏡具體消息，但從日前透露說法及Facebook對外展示Project Aria開發設計，此款智慧眼鏡預期會與貼近一般太陽眼鏡，並且支援聲控與手勢識別操作，同時Facebook更強調以自然互動方式進行操作。
除了智慧眼鏡，Facebook日前也傳出著手打造智慧手錶裝置，預期將透過穿戴裝置更進一步貼合使用者日常生活。
在先前說法中，Facebook執行長Mark Zuckberg預期在2030年以前，使用者將能更方便地透過智慧眼鏡遠距「進入」朋友家中，並且像是在朋友身旁般進行互動交流，同時也預期智慧眼鏡將會改變傳統互動方式，甚至將成為智慧型手機之後的全新運算設備。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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