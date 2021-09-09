微軟將原新聞服務更名「Start」 在Windows 11能以小工具使用
微軟宣布將原本新聞服務名稱調整為「Start」，並且將直接內建於日後更新的Windows 10，以及即將釋出正式更新的Windows 11，甚至也能以小工具 (Widget)方式使用，另外也會配合Android及iOS裝置推出相應版本，並且透過Microsoft Edge瀏覽器內建網頁版本吸引更多人使用。
而原本的微軟新聞服務網頁將會被導向新版「Start」服務，同時也標榜將透過機器學習與人工挑選方式，將從全球超過1000個新聞內容來源挑選使用者感興趣內容，更強調當使用者持續使用此項服務，將可透過認知學習了解使用者偏好內容，進而可推薦更多符合使用者想要觀看新聞。
同時，此服務也會透過微軟帳號連動，在不同裝置間登入使用者個人帳號情況下持續學習，但使用者也能透過點選方式告知系統哪些內容不合口味，未來此類內容出現比例就會相對降低。
除了新聞內容，「Start」服務也同樣提供天氣、交通、運動、金融等日常生活相關內容，基本上可以視為原本MSN網站服務的延伸。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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