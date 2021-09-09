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加入延長機構設計更輕巧 DJI揭曉新款OM5手持穩定器

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經提前曝光的DJI新款OM5手持穩定器，稍早已經正式對外揭曉，其中不僅確認加入可延長機構設計，同時整體外觀也有明顯改變，整體尺寸縮減三分之一，重量也減少四分之一左右，使隨身攜帶變得更方便。

而此次加入延長機構設計，將可讓距離延伸215mm，雖然延伸距離並不算遠，但也能讓使用者能有更多元取景選擇，同時也能增加手持穩定器的拍攝使用模式。

至於手機固定模式，則是沿用OM4採用的磁吸機構，除了讓手機拆裝速度更快、更直覺，同時也能讓手持穩定器更容易收納，並且維持具備手持穩定器使用功能。

操作介面則與先前推出的手持穩定器相同，一樣可透過推撥搖桿與實體按鍵操作手持穩定器拍攝功能。

除了此次新款OM5手持穩定器，DJI也推出搭載LED補光燈的手機夾具，讓使用者能透過三段色溫與亮度設定，藉此對應自拍補光需求。另外，OM5手持穩定器將提供灰色與白色兩種版本，台灣地區售價將從新台幣4590元起跳

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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