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Word表格用畫的更快！三大技巧合併、分割一秒上手

聯合新聞網 / 麥斯雞

表格是最常在日常生活或是工作上使用到的工具，要如何高效的完成表格呢?今天就來傳授三招常用的小技巧

✔️使用版本: office 2016

🚩技巧一:跨頁加入標題列

當表格的內容比較多出現了跨頁的問題，此時只要先把標題列選取起來，在版面配置裡面找到重複標題列，就可以快速在第二頁的表格也加入標題。

路徑: 版面配置👉重複標題列

🚩技巧二:表格拆分/合併

表格有時候會需要一分為二，或是合二為一這時候應該要怎麼辦呢?

表格拆分路徑:選取要拆分的位置👉點選[分割表格]

表格合併路徑:選取要合併的部分👉剪下表格👉再要合併的表格下一行貼上[保持來源格式設定]

🚩技巧三:表格動手做

有時候表格的格式比較特別，其實自己動手畫會更快一些。

不論是斜線、分割或是合併都可以簡單做到，只需要用到兩個工具。

1.手繪表格(畫筆) 2.清除(橡皮擦)

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Word Office

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