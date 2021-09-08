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Dyson申請多項機器人設計專利 包含可攀爬樓梯清掃及機器手臂設計

聯合新聞網 / 楊又肇

除了手持吸塵器、空氣清淨器、吹風機與掃地機器人等產品，Dyson過去以來也持續擴展更多市場發展機會，而在今年9月1日於英國取得設計專利，更顯示Dyson將擴展機器人應用產品，其中包含可攀爬樓梯的機器人，以及類似機器手臂、可夾取物品的設計。

依照Dyson在英國取得新設計專利顯示，將透過一款可攀爬樓梯的機器人設計，藉此協助清掃梯間灰塵，以利銜接掃地機器人無法清掃區塊。

而另一款機器人設計專利，則顯示Dyson構思可夾取物品的機器手臂，或許能進一步深入更多元的居家清掃應用。而類似設計，三星在今年初的CES 2021提出想法中，同樣藉由機器手臂協助使用者整理居家環境。

另外，依照彭博新聞報導指稱，Dyson同時也申請包含牙科至料設備，以及耳機相關設計專利，在此之前也傳出申請智慧口罩等產品設計專利，但依照Dyson方回應說法，表示會針對未來發展提出各類專利，不定並非代表所有專利都會成為實際設計產品。

更早之前，Dyson也曾有意投入車輛產品研發，但最終因為發展成本等因素考量，最終取消此項決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 英國 Dyson 機器人

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