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Polaroid Now+可透過濾鏡配件營造不同風格 加入腳架、光圈調整拍攝模式

聯合新聞網 / 楊又肇

除了今年4月推出全球最小拍立得相機Polaroid Go，Polaroid稍早宣布推出新款Polaroid Now+，加入5片可更換濾鏡配件，讓使用者能透過不同濾鏡拍攝各類風格影像。

本質上以先前推出的Polaroid Now為基礎，額外加上藍牙連接功能，並且搭配5片可更換濾鏡配件，提供包含星光、紅色暈影、黃色、橘色與藍色濾鏡選項，讓使用者能透過濾鏡更換拍攝不同風格影像。

而配合app連結的話，更可調整拍攝使用光圈，或是針對三腳架、人像拍攝模式強化，另外更將光源感應器加入鏡頭內，讓相機可以更精準判斷拍攝環境光亮。機身配色則提供經典白底、彩虹條紋或黑底版本設計，以及額外增加的藍灰配色，同時機身底部更加入腳架連接鎖孔。

目前Polaroid Now+已經開放透過官網訂購，建議售價則是149.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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