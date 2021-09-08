保時捷未來概念車Mission R 時速0-100僅2.5秒、輸出功率達1088馬力

針對未來電動化賽車運動發展願景，保時捷在德國慕尼黑車展IAA MOBILITY 2021展前對外展示Mission R concept概念車，其中透過先進科技與永續材料打造電動畫賽車，並且保有斯圖加特-祖文豪森產製跑車獨有的線條特色，藉此詮釋保時捷對於未來電動化賽車發展想像。

Porsche Mission R採用全新開發的兩具馬達，在排位賽模式中輸出功率可高達1088馬力 (800kW)，電池容量近80kWh，並且可透過動能回收系統讓車手在不損失任何動力輸出情況下進行短程衝刺賽。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示，除了參與電動方程式世界錦標賽 (ABB FIA Formula E World Championship)，保時捷也正往純電移動領域邁出下一步發展，其中全新Mission R概念車更展現保時捷對於電動化賽車發展願景，並且呈現保時捷車輛發展核心要件：性能、設計與永續性。

而隨著Mission R概念車發表，更預告保時捷未來在純電跑車所構築的統一規格樣貌。

除了可在排位賽模式輸出近1100馬力表現，更可在2.5秒內完成0-100km/h加速，極速可達300km/h，在賽道上的單圈表現更與現今保時捷911 GT3 Cup賽車相近。

另外，Mission R概念車配備全新設計電動馬達及電池，全面搭載創新的直接油冷系統，藉此可在競賽模式維持輸出達680馬力 (500kW)的恆定動力，並且排除因熱能導致電池功率輸出減少的降載 (derating)問題。

Mission R概念車在前軸電動馬達最高輸出功率為435馬力 (320kW)，後軸電動馬達最高輸出功率則可達653馬力 (480kW)，並且可透過900V高速充電系統及Porsche Turbo Charging高速充電技術，讓Mission R概念車可在15分鐘內將電力從5%充至80%，同時充電功率最高可達340kW。

外觀設計部分，Mission R概念車結合保時捷主動空氣動力學系統 (PAA)，其中抗阻空力系統 (DRS)設計包含從位於車鼻側邊進氣孔的三散熱鰭片，以及車尾一組兩段可調式尾翼構成部份。

車身則由天然纖維強化塑膠 (NFRP)製成，基本原料由自農作物取得的亞麻纖維製成，並且將相同材質用於前擾流板、後下擾流板和側裙，同時包含內門板、後隔板和座椅等內裝也採用相同材質。

至於方向盤中的控制按鍵中，設置符合人體工學設計，並且方便車手觀看車輛數據的顯示螢幕，而方向盤上方的螢幕則顯示來自外側後視攝影鏡頭和中央後視攝影鏡頭畫面，更可透過座椅右側的觸控顯示螢幕顯示車手相關生體數據，或是透過內部其他攝影機提供即時直播畫面。

藉由Mission R概念車計畫，保時捷將真實和虛擬賽車緊密結合，其中虛擬賽車模擬器與賽車上的單體結構座艙完全相同，透過碳纖維複合材料製成的安全結構讓車手能有更高保護效果，並且確保輕量化及獨特外觀，另外以「外骨骼」為稱的全新開發碳纖維車頂結構，更結合防滾架與車頂結構確保安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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