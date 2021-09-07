台鐵e訂通app增加Apple Pay付款 不用再輸入信用卡資訊
過去僅能透過現金、信用卡，或是線上訂票方式交易，臺灣鐵路管理局 (簡稱臺鐵局)稍早宣布從9月7日起將在旗下台鐵e訂通app內增加Apple Pay購票功能，將以此加快旅客購票效率。
依照臺鐵局說明，在台鐵e訂通app內增加Apple Pay購票功能，是為了建構友善多元電子支付交易環境，並且持續提升旅客購票付款便利性，讓iPhone使用者能更方便透過已經綁定信用卡資訊的Apple Pay功能完成購票付款，無須再次於app內輸入信用卡資訊。
另外，臺鐵局也更新會員服務，推出會員優化消費回饋機制，當會員購買購票金額達50元以上即可累積點數，並且以每50元換算點數1點，會員點數每2點可折抵消費金額1元，單筆購票金額最多多可折原本票價的30%金額。
而原本僅開放透過車票售票窗口使用點數折抵對號列車車票的服務，目前也從9月7日起同步開放會員點數線上折抵，分別可透過臺鐵局官網，或是台鐵e訂通app折抵使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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