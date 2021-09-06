SpaceX新載人飛行任務 將透過Apple Watch等蘋果裝置記錄太空飛行對身體產生影響
SpaceX宣布，將於近期執行Inspiration4飛行任務中的4名機組成員，將透過Apple Watch series 6、iPhone 12 Pro及iPad Mini進行健康相關實驗，藉此研究太空飛行過程中對人體產生影響程度。
此項實驗將以三天時間進行，並且計畫在離地面575公里的軌道上進行，而SpaceX將與美國貝勒醫學院旗下空間健康轉化研究所 (TRISH)，以及威爾康奈爾醫學院合作，預計透過蘋果產品蒐集4名機組成員的心電圖活動、運動數據、睡眠狀況，以及心率、血氧濃度等數據變化，配合記錄機艙內噪音與光線強度變化等所造成影響，藉此判斷太空飛行時對人體產生影響。
其中，機組成員將透過在iPad mini上安裝的Cognition app進行認知評估，並且配合與iPhone 12 Pro配對連接的Butterfly IQ+超音波掃描設備，讓機組成員能依照人工智慧功能指示操作掃描功能，藉此記錄身體內部器官運作變化，另外也會透過Apple Watch series 6記錄身體各項數據。
而選擇使用蘋果產品原因，空間健康轉化研究所方面表示考量蘋果產品在功能與數據連動設計一致性，因此更有利正確記錄量測數據資料，藉此提高後續研究結果的正確度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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