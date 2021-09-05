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富士揭曉 價格相對親民設計的中片幅相機GFX 50S II

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透過線上舉辦的X-Summit活動裡，富士分別揭曉新款採價位相對親民設定的中片幅相機GFX 50S II，以及小升級款設計的隨身機種X-T30 II。

在GFX 50S II部分，分別搭載5140萬畫素中片幅感光元件，搭配X-Processor 4影像處理器，以及抗震最高可達6.5級的5軸機身防震設計，相比前一款GFX 50S在自動對焦速度及準確率均有明顯提昇，同時也針對臉部及眼部對焦作了強化。

此外，GFX 50S II的機身採鎂合金打造，單機身重量僅900公克，並且可對應攝氏零下10度環境中使用，同樣也具備防塵防滴設計。而操作介面則在機頂配置可對應C1-C6的自訂設定，同時可透過1.8吋螢幕觀看拍攝設定資料，機身背面則搭載可上掀90度、向下45度拉出，以及向右傾斜60度的3.2吋顯示螢幕。

至於拍攝功能部分，GFX 50S II具備畫素位移多重拍攝功能，讓使用者能拍攝更精細畫面，同時也提供懷舊等19種底片模擬濾鏡效果。

單機身價位部分，GFX 50S II將以3999美元價格銷售，搭配GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR變焦鏡頭的組合價格則是4499美元，至於鏡頭單獨銷售價格會是999.95美元。此外，富士也分別推出價格微799.95美元的大光圈標準定焦鏡XF33mm f/1.4 R LM WR，以及價格為899美元的大光圈人像鏡XF23mm f/1.4 R LM WR。

配合此次更新發表的X-T30 II，相比前一款機種X-T30則是讓低光拍攝對焦能力從-3EV強化至-7EV，並且讓機身螢幕解析度增加為162萬點，另外也提昇錄影記錄格式，將可在Full HD解析度下技術240fps影片內容，底片模擬種類也增加至18種，而單機身售價則是899美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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