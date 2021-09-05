Bose更新全新全罩式降噪耳機QuietComfort QC45 強化配戴聆聽體驗

繼2017年推出QuietComfort QC35 II之後，Bose終於接續推出新款QuietComfort QC45全罩式降噪耳機，在相近外型設計的基礎上，強調在降噪能力作了強化，同時也讓整體售價變得相對親民一些。

新款QuietComfort QC45重新加入左右耳罩可水平轉向，並且採用可折收納設計，讓此款全罩式耳機可以更方便隨身攜帶使用。而延續先前機種造型，Bose則希望保留系列產品識別度，但是在整體配戴仍作了一些調整，讓使用者能有更舒適配戴感受。

而在降噪功能部分，QuietComfort QC45則是採用專用晶片協助識別、消除中頻噪音，讓使用者在搭車、辦公環境或咖啡廳等環境使用時，可以獲得更好的降噪效果。至於在越來越多耳機均加入環境通透功能的趨勢下，QuietComfort QC45自然也加入相同設計，只是並未加入手動調節降噪強度選項。

所有操作介面均集中在右側耳罩，讓使用者能更方便切換降噪模式，或是選擇操作音量調整、呼叫連接手機的數位助理服務，或是控制播放選項。至於電池續航表現方面，QuietComfort QC45最長電力使用時間可達24小時，相比前一代耳機增加一些，並且加入支援電池快充，可在15分鐘內充入3小時使用時間長度電量，充電介面也換成USB-C。

配色部分則區分黑色與灰色，將從即日起開放預購，美國等市場會在9月23日開放銷售，建議售價為329美元，台灣市場則要等後續公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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