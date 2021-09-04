Windows電腦空間不夠怎麼辦？先別急著買硬碟 教你三招快速整理

快速整理電腦的儲存空間

之前有和大家分享要整理 MacBook 儲存空間的五個小技巧，今天要來聊聊 Windows 電腦的可用空間不足時，可以透過哪幾個方法來釋出空間，畢竟如果要讓電腦維持順暢運行，除了將作業系統維持在最新狀態之外，確保你電腦內擁有足夠的儲存空間也是很重要的，這次我用搭載 Windows 10 作業系統的筆電來示範，一起來看看要怎麼整理 Windows 電腦的儲存空間吧

＊ 先查看你的電腦上有多少儲存空間 ＊

正文開始前，我們一樣可以先來看看電腦上還有多少的儲存空間。只要到工具列中的「檔案總管」>>「本機」，就可以在「裝置和磁碟機」下方看到目前可使用的空間剩下多少

另外也可以從「系統」>>「儲存體」開啟儲存空間感知器，來查看儲存空間的使用狀況，也可以刪除不需要的項目 ，例如：暫存檔案或資源回收筒中的項目等，來自動釋出磁碟機的空間

一、磁碟清理

接下來，你可以在工具列中搜尋「磁碟清理」來刪除暫存檔案，只要選擇想清理的磁碟機，接著按下「確定」，系統就會開始掃描並計算可以釋放出多少空間，像我點選「磁碟清理」後，就能再額外釋出 5.92GB 的儲存空間

另外也可以選擇「更多選項」，來移除不需要的程式或還原點，來獲得更多儲存空間。而如果在這個步驟出現「磁碟空間太少」的訊息的話，可能是因為你的暫存資料夾有太多 Microsoft Store 所使用的應用程式 .appx 檔案的關係，這時候可以點選「開始」>>「設定」>>「更新與安全性」>>「疑難排解」，並選取「執行疑難排解員」來解決，並再將電腦重新開機，看看是否還有發生這個問題

如果要釋放出更多空間，可以點選「清理系統檔」再選擇想刪除的系統檔案類型即可

二、刪除不必要或是過大的檔案

再來我們可以在「檔案總管」查看影片、音樂、圖片和文件在電腦上各佔了多少空間。例如在這裡選取「桌面」後，再接著點選「檢視」>>「詳細資料」，並用滑鼠右鍵點一下空白處，再接著點選「排序方式」>>「大小」，就可以看到最大的檔案是哪些了

如果這些大容量的檔案，已經用不到的話，那就可以直接在這邊刪除，或是把這些檔案移到外接硬碟上再刪除也行

三、善用 OneDrive 來備份

最後如果你手上沒有外接硬碟的話，也可以使用微軟的 OneDrive 雲端空間來備份，而每個裝置都能享有 5GB 的免費空間，你可以把一些比較大的檔案或是照片、影片儲存到 OneDrive 上，也可以選擇開啟「OneDrive 檔案隨選」，在線上或另個裝置上建立「僅限線上」的檔案，而不會佔用到原本裝置和 OneDrive 帳戶的空間

（圖片來源：微軟）

小結

以上就是三個整理 Windows 電腦儲存空間的小技巧，其實重點很簡單，可以分成下面三個步驟來檢視

• 先查看電腦儲存空間的使用狀況，並找出佔用最大空間的部分是什麼，是應用程式或是檔案 • 接著，再來看看哪些資料是要保留的，並再進一步地把過大的檔案備份或刪除 • 最後是備份，可以選擇使用外接硬碟，或是用雲端空間來進行備份作業

而如果要更新電腦的作業系統的話，也會需要有足夠的空間才能更新，所以大家記得定期要整理電腦裡面的資料，才不會到時候要更新時發現空間不足，而出現無法更新的窘境喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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