VESA揭曉DisplayHDR 600 True Black認證細節 亮度提昇20%、黑色更深遂
在華碩宣布加入創作系列機種定位的Vivobook Pro系列，將成為全球首款通過VESA DisplayHDR 600 True Black認證的OLED螢幕筆電後，VESA (視訊電子標準協會)隨即也公佈此項標準細節，強調針對未來將更全面普及的OLED及micro LED面板制定。
相較過去推出的DisplayHDR，以及DisplayHDR True Black 400 / 500標準，DisplayHDR True Black 600標準將定義更高亮度表現，同時對比過去提出的DisplayHDR 1000標準，將對應更大色彩動態顯示範圍設計，同時也能在黑色層次對應更細膩顯示效果。
而相比DisplayHDR True Black 400 / 500標準，DisplayHDR True Black 600設計將在亮度額外提高20%，藉此讓OLED面板能有更豐富色彩表現，同時也能凸顯更深遂黑色表現，讓OLED面板顯示更真實色彩。
由於市場越來越多裝置開始導入OLED面板，甚至電視螢幕也開始採用micro LED面板打造，藉此詮釋更貼近真實色彩，因此VESA此次提出新版標準，將可對應未來更多OLED螢幕設計筆電、電視，甚至以micro LED面板打造產品顯示效果認證需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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