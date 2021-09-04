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蘋果第一款虛擬視覺頭戴裝置仍需外接iPhone、iPad 最快2022年推出
The Information網站取得消息指出，蘋果計畫推出的虛擬視覺頭戴裝置必須與iPhone、iPad，或是Mac等裝置連接使用，藉此透過外部運算能力驅動虛擬視覺顯示內容。
在此之前，其實就有傳聞指出相同說法，但相關說法也指稱蘋果也有計畫打造可獨立運作版本，因此可能是在第一款產品採用外部連接方式，藉此增加額外內容運算能力。
而頭戴裝置本身依然會採用CPU與GPU設計，其中更預期會以5nm製程打造，藉此對應基礎運算使用需求，但相對也會讓電池續航時間延長，並且透過無線方式與外部裝置連接。
至於推出時間，報導指稱蘋果此款產品至少要等到2022年之後才會正式問世，甚至價格可能會在3000美元左右，預計先鎖定開發者及內容業者使用需求，而針對一般消費市場銷售版本則要等到2023年，同時整體售價也預期會變得較容易接受。
先前有消息指出，蘋果Tim Cook將選在推出全新類別產品後退休，相關看法認為有可能就是指虛擬視覺頭戴裝置，而非先前同樣有不少傳聞的蘋果車輛產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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