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Apple Watch心律不整監測發揮作用 醫生：救了70歲老奶奶的命

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

Apple Watch 繼續為面臨潛在生命危險的佩戴者提供幫助！今年 6 月，住在亞利桑那州的 Yolie De Leon 說，當她收到 Apple Watch 上的警報時，她正準備出去散步：「Apple Watch 顯示我的心率為 174。提醒我存在 AFib (心房顫動)，需要立即給醫生打電話。」

當地一家醫院的醫生證實了 Yolie De Leon 的 Apple Watch 所提供的診斷結果。

心房顫動是一種因為心臟內產生節律訊號的功能異常，導致心跳不規則且經常過快的病症。通常以快速跳動為特徵，可導致心臟衰竭或中風

報告沒有提到 Yolie De Leon 擁有的 Apple Watch 型號，但蘋果公司的可穿戴設備自 2018 年以來一直在配備 AFib 檢測。手錶定期收集分析其光學心率傳感器的數據，使設備能夠對佩戴者的心臟健康形成一個廣泛的概述。當檢測到不正常情況時，包括高於正常的心率和不正常的心律，用戶會得到提醒。

在 Apple Watch S4 系列中，Apple Watch 增加了心臟健康功能，具有心電圖功能，使其和後來的型號能夠提供更準確的心率讀數。去年，Apple Watch S6 系列推出了光學血氧傳感器，提供了對飽和度的寶貴洞察力，並能幫助檢測睡眠呼吸暫停等狀況。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

中風 Apple Watch 血氧偵測

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