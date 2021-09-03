蘋果秋季發表會還沒開始 中國華強北搶先開賣山寨版Apple Watch Series 7

感覺 Apple Watch 7 真的就會長這樣

沒有意外的話，蘋果將會在美國時間 9/14 舉辦秋季發表會，預計帶來 iPhone 13、新一代的 Apple Watch、AirPods，和 iPad mini 等新品。雖然現在還沒九月，但山寨版的 Apple Watch 7 居然已經先在中國深圳華強北開賣，可以明顯看到錶殼邊框真的變平整了

Majin Bu 最近在 Twitter 上釋出了山寨版 Apple Watch 7 的照片，有黑色、銀色、太空灰三種顏色，外觀和先前傳聞所說的相同，變得更方正平整，如同 iPhone 12 系列的平整邊框。且除了原本的鋁金屬錶殼，還推出了不鏽鋼錶殼的版本，而現在山寨版的 Apple Watch 7 也已經直接在淘寶等網站販售

最後統整一下 Apple Watch 7 的傳聞規格，預計會採用更快的晶片和升級版的 UWB 超寬頻技術，另外在尺寸上，可能會推出 41mm 和 45mm 的版本，螢幕會比前代更大，也會更薄。但不曉得 Apple Watch 7 正式推出後，新舊款的錶帶是否可以通用（雖然只差 1mm 但還是會先考慮到此問題 XD），最後想問問大家，關於外觀設計，你會比較喜歡目前圓弧的錶殼還是平整的邊框呢？歡迎留言和我們分享啦

（新聞來源：9to5Mac、Twitter MajinBuOfficial）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦