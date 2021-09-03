華碩更新創作應用機種 全面支援Windows 11、整合ASUS Dial介面與OLED螢幕

針對旗下ProArt系列創作應用機種，華碩在Create the Uncreated發表會上宣布擴大OLED顯示面板應用，使旗下創作應用機種可呈現更精準色彩，藉此滿足創作者在作品設計時的色彩呈現要求。同時，華碩也標榜此次更新機種均搭載Windows 11作業系統，而更新產品類別更涵蓋筆電、螢幕、周邊配件，以及投影機與主機板等。

此次推出新機，鎖定專業創作者的ProArt系列，將推出ProArt Studiobook Pro 16 OLED筆電、ProArt Studiobook 16 OLED筆電、ProArt Station PD5桌機、ProArt顯示器PA147CDV、ProArt Projector A1投影機，以及ProArt Mouse MD300創作者專用滑鼠與ProArt Mouse Pad PS201滑鼠墊。

而針對更多創作愛好者，或商業使用需求，則分別推出Zenbook Pro系列、Zenbook系列、ExpertBook系列與ZenScreen OLED系列顯示器，以及Vivobook Pro X及Vivobook Pro系列筆電，與ProArt系列一樣均獲得NVIDIA Studio認證，藉此滿足創作使用需求。

▲華碩更新創作應用機種

比較特別的是，華碩此次針對創作使用需求，針對組裝電腦需求打造ProArt X570-Creator WiFi主機板，標榜針對處理高工作負載的專業創意工作者設計，其中採用14+2功率級與完整的被動式散熱設計，並且包含可在執行高需求作業時維持低溫的VRM散熱器，以及採用被動式散熱的PCH晶片散熱器，除了降低運作時的噪音，更可在3D建模、渲染、表面紋理、後製及影音轉碼處理過程時，減少因主機板發熱影響執行效率問題。

在創作內容保護部分，華碩更在ProArt X570-Creator WiFi主機板加入名為ASUS Control Center Express的USB連接埠管理功能，避免他人透過USB儲存裝置複製創作內容。另外，ProArt X570-Creator WiFi主機板則是提供完整Thunderbolt 4、內建10G和2.5G乙太網路、WiFi 6E、5組USB 3.2 Gen 2連接埠，以及3組PCIe 4.0 M.2插槽，藉此滿足創作者內容儲存與傳輸使用需求。

▲ProArt X570-Creator WiFi主機板

至於年初推出、應用在14吋IPS外接顯示器的ASUS Dial設計，更進一步應用在ProArt Studiobook系列筆電，以及此次推出的ProArt Mouse MD300滑鼠配件，並且宣布與Adobe合作支援其繪圖軟體，同時在此次推出新機提供免費3個月的Adobe Creative Cloud訂閱方案。

另外，除了擴大旗下ProArt系列顯示器陣容，華碩此次也加入新款納入ProArt品牌的投影機ProArt Projector A1，標榜可對應藝術工作室、藝廊、展演或博物館等場景使用，分別對應3000流明LED光源、長達3萬小時使用壽命，並擁有Full HD解析度、98% sRGB和Rec.709廣色域投影色彩表現，同時支援iOS、Android及Windows 10設備連動。

▲ProArt系列機種

▲ProArt Studiobook系列

▲ProArt Mouse MD300滑鼠

▲ProArt Station PD5桌機

▲Vivobook Pro X系列筆電

▲Zenbook系列筆電

▲ExpertBook系列

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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