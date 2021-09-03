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加入延長桿設計 DJI可能很快就會揭曉新款OM5手持穩定器

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自WinFuture網站)
▲(圖／擷自WinFuture網站)

去年宣布推出的OM4手持穩定器，透過磁吸固定機構設計加快使用效率後，DJI接下來在即將揭曉的OM5手持穩定器，顯然將會額外加入延長桿設計，透過調整拍攝距離讓使用者能有不同取景模式。

不過，加入延長桿的設計顯然沒有太長，主要是讓手持自拍時可以增加取景範圍，或是補足手持拍攝距離不夠情況，藉此讓使用者能有更多元取景拍攝應用。

而就相關消息指稱，OM5手持穩定器的電池續航時間將大幅縮減為6小時，相比OM4手持穩定器最長可對應15小時的表現，顯然是為了放入延長桿機構而使電池容量縮小。

至於使用機構部分，OM5手持穩定器一樣延續先前版本的可凹折收納設計，一樣搭載OM4手持穩定器採用磁吸固定機構，讓使用者能更快將拍攝用手機放上手持穩定器，另外在握桿部分也有所改變。

建議售價部分，消息指稱將以188美元價格銷售，相比先前僅需150美元的OM4手持穩定器增加不少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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