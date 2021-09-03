將換上Windows 11 微軟9/22揭曉全新Surface系列機種
微軟確定將在10月5日正式推出Windows 11，同時也將與OEM業者合作推出首波搭載Windows 11的PC裝置後，稍早更確認將在美國東岸時間9月22日上午11點 (台灣時間9月22日晚間11點)舉辦Surface相關活動，預期將會揭曉新款Surface系列裝置。
目前不確定微軟將會公布哪些新品，但從微軟透露影像顯示，至少新款Surface Pro機種將會是新品之一。
而若沒意外的話，微軟可能也會同步揭曉新款Surface Laptops、Surface Book，以及採Arm架構處理器設計的新款Surface Pro X。至於是否會如先前市場傳聞推出新款手機產品Surface Duo 2，則暫時還無法確認。
除了公布新款Surface系列機種，預期微軟也會同步更新Surface品牌相關配件產品，其中預期包含滑鼠、手寫筆，以及耳機等配件。
You’re invited.— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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