將換上Windows 11 微軟9/22揭曉全新Surface系列機種

微軟確定將在10月5日正式推出Windows 11,同時也將與OEM業者合作推出首波搭載Windows 11的PC裝置後,稍早更確認將在美國東岸時間9月22日上午11點 (台灣時間9月22日晚間11點)舉辦Surface相關活動,預期將會揭曉新款Surface系列裝置。

目前不確定微軟將會公布哪些新品,但從微軟透露影像顯示,至少新款Surface Pro機種將會是新品之一。

而若沒意外的話,微軟可能也會同步揭曉新款Surface Laptops、Surface Book,以及採Arm架構處理器設計的新款Surface Pro X。至於是否會如先前市場傳聞推出新款手機產品Surface Duo 2,則暫時還無法確認。

除了公布新款Surface系列機種,預期微軟也會同步更新Surface品牌相關配件產品,其中預期包含滑鼠、手寫筆,以及耳機等配件。

You’re invited.



Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb