將換上Windows 11 微軟9/22揭曉全新Surface系列機種

一名網友在Ptt指出，他看到網路上有人討論「換了新的MacBook Air處理文書以後，就回不去使用Microsoft Windows系統了」。他好奇，不說寫程式、設計這類的專業工作，一般人使用文書處理的話，「真的有回不去的差異嗎？」沒想到意外引出兩派支持者，在底下點出兩種系統的優缺點。

2021-09-02 14:18