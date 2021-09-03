Qualcomm揭曉aptX Loseless技術 讓藍牙耳機可傳遞CD等級音質

針對過去提出的aptX Adaptive藍牙音訊傳遞技術，Qualcomm稍早宣布增加名為aptX Loseless的技術，將可透過未壓縮的16bit 44.1kHz的音訊格式，或是透過壓縮後的24bit 96kHz音訊格式播放聲音，讓使用者能以此技術透過藍牙連線方式聆聽更高音質聲音內容。

過去Sony已經針對藍牙傳輸方式提出LDAC技術，搭配旗下DSEE數位音訊強化技術，讓使用者能透過藍牙連接方式聆聽高解析音樂內容，而藍牙技術聯盟後續也提出LE Audio規格，藉此對應更高音質音訊內容傳輸使用需求。

Qualcomm此次提出的aptX Loseless，則是基於目前藍牙傳輸規格已經可以對應1Mbps頻寬，並且能對應CD等級音質傳遞表現，而配合aptX Loseless技術則選擇使用未壓縮的16bit 44.1kHz的音訊格式，或是透過壓縮後的24bit 96kHz音訊格式播放聲音，藉此讓使用者能體驗更高音質表現。

由於aptX Loseless仍是基於aptX Adaptive技術打造，因此能藉由動態頻寬調整特性，在無線電波干擾較高環境將傳輸頻寬動態調整為最低140kbps規格，藉此維持基本傳輸穩定性，並且能在干擾較少情況恢復更高頻寬傳輸模式，藉此對應高解析音質傳遞需求。

aptX Loseless將納入Snapdragon Sound設計內，並且計畫在今年底之前釋出，同時也已經與30家品牌業者合作，其中包含小米、EDIFIER、Master & Dynamic (M&D)在內品牌，另外包含Aviot、Nuarl都會在近期內對外公布旗下對應Snapdragon Sound設計產品。

而日前與華碩合作推出的Snapdragon Insiders手機，則是第一款原生支援Snapdragon Sound設計的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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