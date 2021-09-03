快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

Qualcomm揭曉aptX Loseless技術 讓藍牙耳機可傳遞CD等級音質

聯合新聞網 / 楊又肇

針對過去提出的aptX Adaptive藍牙音訊傳遞技術，Qualcomm稍早宣布增加名為aptX Loseless的技術，將可透過未壓縮的16bit 44.1kHz的音訊格式，或是透過壓縮後的24bit 96kHz音訊格式播放聲音，讓使用者能以此技術透過藍牙連線方式聆聽更高音質聲音內容。

過去Sony已經針對藍牙傳輸方式提出LDAC技術，搭配旗下DSEE數位音訊強化技術，讓使用者能透過藍牙連接方式聆聽高解析音樂內容，而藍牙技術聯盟後續也提出LE Audio規格，藉此對應更高音質音訊內容傳輸使用需求。

Qualcomm此次提出的aptX Loseless，則是基於目前藍牙傳輸規格已經可以對應1Mbps頻寬，並且能對應CD等級音質傳遞表現，而配合aptX Loseless技術則選擇使用未壓縮的16bit 44.1kHz的音訊格式，或是透過壓縮後的24bit 96kHz音訊格式播放聲音，藉此讓使用者能體驗更高音質表現。

由於aptX Loseless仍是基於aptX Adaptive技術打造，因此能藉由動態頻寬調整特性，在無線電波干擾較高環境將傳輸頻寬動態調整為最低140kbps規格，藉此維持基本傳輸穩定性，並且能在干擾較少情況恢復更高頻寬傳輸模式，藉此對應高解析音質傳遞需求。

aptX Loseless將納入Snapdragon Sound設計內，並且計畫在今年底之前釋出，同時也已經與30家品牌業者合作，其中包含小米、EDIFIER、Master & Dynamic (M&D)在內品牌，另外包含Aviot、Nuarl都會在近期內對外公布旗下對應Snapdragon Sound設計產品。

而日前與華碩合作推出的Snapdragon Insiders手機，則是第一款原生支援Snapdragon Sound設計的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 藍牙耳機

延伸閱讀

Fossil更新Gen 6系列智慧型手錶 換上Snapdragon Wear 4100+處理器

國安局：少用公共Wi-Fi 避免駭客入門 藍牙連線也危險

基於5G連網與AI應用 Qualcomm推出RB5 5G無人機平台參考設計

「粉絲向」Snapdragon Insiders開箱 超頻S888處理器效能直逼S888+

相關新聞

MacBook用過真的回不去？ 他們搖頭：Win還是主流

一名網友在Ptt指出，他看到網路上有人討論「換了新的MacBook Air處理文書以後，就回不去使用Microsoft Windows系統了」。他好奇，不說寫程式、設計這類的專業工作，一般人使用文書處理的話，「真的有回不去的差異嗎？」沒想到意外引出兩派支持者，在底下點出兩種系統的優缺點。

蘋果秋季發表會還沒開始 中國華強北搶先開賣山寨版Apple Watch Series 7

沒有意外的話，蘋果將會在美國時間 9/14 舉辦秋季發表會，預計帶來 iPhone 13、新一代的 Apple Watch、AirPods，和 iPad mini 等新品。雖然現在還沒九月，但山寨版的 Apple Watch 7 居然已經先在中國深圳華強北開賣，可以明顯看到錶殼邊框真的變平整了

將換上Windows 11 微軟9/22揭曉全新Surface系列機種

微軟確定將在10月5日正式推出Windows 11，同時也將與OEM業者合作推出首波搭載Windows 11的PC裝置後，稍早更確認將在美國東岸時間9月22日上午11點 (台灣時間9月22日晚間11點)舉辦Surface相關活動，預期將會揭曉新款Surface系列裝置。

華碩更新創作應用機種 全面支援Windows 11、整合ASUS Dial介面與OLED螢幕

針對旗下ProArt系列創作應用機種，華碩在Create the Uncreated發表會上宣布擴大OLED顯示面板應用，使旗下創作應用機種可呈現更精準色彩，藉此滿足創作者在作品設計時的色彩呈現要求。同時，華碩也標榜此次更新機種均搭載Windows 11作業系統，而更新產品類別更涵蓋筆電、螢幕、周邊配件，以及投影機與主機板等。

華碩搶攻創作者市場 推搭載Win11新筆電

品牌大廠華碩（2357）持續搶攻PC細分市場，昨（2）日更新子品牌創作者ProArt產品線，推出全方位解決方案、多款搭載...

不只手機？Google也計畫在筆電、平板布局客製化處理器應用

除了計畫在接下來預計揭曉的Pixel 6系列手機採用客製化處理器「Tensor」，消息指出Google也計畫將客製化處理器應用延伸至筆電與平板裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。