Dyson V12 Detect Slim輕量吸塵器 以更科學方式清家中灰塵

今年6月底宣布在台灣市場推出兩款無線吸塵器之後，Dyson今日 (9/2)再次宣布在台引進新款輕量無線吸塵器Dyson V12 Detect Slim，標榜可透過雷射偵測、聲學感應，以及灰塵分類統計技術，讓吸塵器可自動調整吸力，讓使用者能更方便清理家中地板灰塵。

Dyson V12 Detect Slim整體重量設計，與先前推出的Dyson Micro 1.5kg無線吸塵器相同，均以1.5公斤形式打造，並且搭配全新Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，透過吸頭蓋右側前端搭載的綠色雷射二極管，將光線高度調校至距離地面7.3毫米處，並形且成1.5°夾角，藉由透鏡折射後向外擴散，讓吸頭前方區域的灰塵陰影能與地板形成鮮明對比，即可輕易判斷尚未清掃微塵區塊。

透過雷射偵測清掃時的微塵量，搭配壓電式聲學感應技術，以及透過每秒以1萬5000次計算次數，藉此讓吸塵器可針對塵量自動調整吸力，藉此透過科學計算方式協助使用者快速吸除微塵。

而藉由每分鐘最高可達12萬5000轉的Dyson Hyperdymium馬達，透過高轉速形成充足吸力將各類微塵、過敏原吸走，並且配合吸塵器採整機密封設計的5層過濾系統，將能有效捕捉99.99%、小至PM 0.3的微塵，同時也能避免在清潔過程中再度造成室內空氣汙染。

另外，此次在Dyson V12 Detect Slim增加的視覺化分類統計功能，將可偵測、計算吸入灰塵數量及大小，並且將統計數據直接透過吸塵器上的LCD螢幕顯示，讓使用者更容易了解吸除灰塵含量，例如過敏原、花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等細節，讓使用者能確認家中灰塵型態，藉此更換合適吸頭、調整清理頻率，甚至是需要加強清理區塊，藉此讓清理工作更具效率。

Dyson V12 Detect Slim採一鍵式開關設計，透過單鍵開啟電源按鈕即可使用，而搭載7芯高能量密度鋰電池部分，在節能模式下，約可在硬質地板上使用約60分鐘，同樣採可交換電池設計，讓使用者能快速拆換，讓清潔時間可延長至120分鐘。

此次同時也宣布推出針對寵物毛髮及長髮清理需求的全新無纏結錐形吸頭，從古埃及螺旋式引水原理汲取靈感，結合錐狀刷條和特定角度刷毛的設計，讓毛髮由尖端處包覆錐狀刷條，搭配吸頭內置馬達快速旋轉，輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，並且能有效吸除布質沙發、抱枕以及床墊等容易沾附毛髮處，藉此解決家中令人頭痛的毛髮清理問題。

全新Dyson V12 Detect Slim吸塵器正式在台上市，即日起於Dyson官方網站及全台Dyson官方授權通路銷售，建議售價將依照隨附吸頭配件差異從新台幣21900元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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