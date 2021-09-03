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Western Digital透過SanDisk的iNAND技術重新打造傳統硬碟架構

聯合新聞網 / 楊又肇

在HDD Reimagine大會上，Western Digital宣布以OptiNAND技術重新打造傳統硬碟架構，藉此對應更具效能、儲存可靠度，並且滿足大量資料存放使用需求。

OptiNAND技術將iNAND嵌入式記憶體與傳統硬碟設計結合，其中更採用三軸式驅動臂 (Triple Stage Actuator)與HelioSeal氦氣密封填充技術，讓硬碟碟片儲存容量可達2.2TB，使得採用ePMR能量輔助型垂直紀錄技術設計的硬碟容量可以大幅提昇。

目前Western Digital已經向部分客戶提供採用OptiNAND技術設計的硬碟樣品，其中以9張碟片構成20TB儲存容量，藉此對應超大規模雲端、雲端服務供應商、企業應用、智慧影像監控合作夥伴、NAS供應商等客戶需求。

有別於過往使用快閃記憶體設計的混合式硬碟，此OptiNAND技術在儲存架構以不同的運行模式達成重大突破，其中透過源自SanDisk的iNAND嵌入式快閃記憶體技術，配合客製化設計的演算法與元數據 (metadata)資料，藉此讓磁軌數量增加，進而提高碟片儲存密度，另外則是透過縮小相鄰磁軌干擾範圍，並且減少寫入快取模式下清除快取次數，讓硬碟延遲率大幅降低。

此外，Western Digital強調透過垂直整合快閃記憶體架構硬碟的供應、設計、開發、測試和驗證流程，讓硬碟使用可靠度提昇，同時在緊急斷電使用情況下，亦可比傳統硬碟保留近50倍的存放資料量。

採用OptiNANDTM技術的全新快閃記憶體架構硬碟，預計會應用在Western Digital旗下硬碟及儲存平台產品組合，並且成為未來硬碟產品設計基礎，而相關應用產品最快會在今年下半年內問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

快閃 硬碟

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