MacBook用過真的回不去？ 他們搖頭：Win還是主流

一名網友在Ptt指出，他看到網路上有人討論「換了新的MacBook Air處理文書以後，就回不去使用Microsoft Windows系統了」。他好奇，不說寫程式、設計這類的專業工作，一般人使用文書處理的話，「真的有回不去的差異嗎？」沒想到意外引出兩派支持者，在底下點出兩種系統的優缺點。

先前Dcard有一篇貼文分享自己入手「MacBook Air」的經驗，該文底下有許多人留言表示「恭喜加入回不去系列」、「恭喜入坑」、「恭喜入坑，不會讓你失望的。」看到這篇貼文，讓一位鄉民好奇提問，「以文書處理來說，MacBook跟Windows筆電有回不去的差異嗎？」

對此，有贊成MacBook較好用的網友表示「觸控板真的優秀」、「把mac os學起來，真的好用！」、「又薄又輕又不當機」、「真的好用，回不去了」、「一樣兩萬多筆電，Win電池續航力不可能支撐這麼久」、「是覺得滿好用的，雖然一開始習慣要一段時間，可是滿就上手比win的操作還要直覺」。

不過，也有持相反意見的網友，認為Windows筆電還是比較好用，尤其是遊戲玩家，「Mac遊戲支援不多，Win還是主流。」、「Mac打遊戲不方便啊，所以沒有回不去的問題」，其餘缺點例如「基本款Air的ram跟硬碟都還在十年前水準」、「M1跑程式真的一堆毛」、「輸入法真的有夠爛」、「家人有一台，但我還是會想回頭」、「真的很難用」、「買完一個月就覺得下台一定要換回Windows」。

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