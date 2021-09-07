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你準備好在眼睛上戴螢幕了嗎？首款AR隱形眼鏡要來了

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Mojo Vision、CNET
圖片及資料來源：Mojo Vision、CNET

AR 眼鏡已經不稀奇的時候，你有準備好在眼睛戴上具有 AR 顯示器的隱形眼鏡嗎？美國新創公司 Mojo Vision 已經研發可以將微型 AR 顯示器嵌入的隱形眼鏡，實現科幻電影裡的黑科技。

Mojo Vision 在 2020 年 9 月與日本隱形眼鏡製造商 Menicon 目立康合作開發智慧隱形眼鏡。雙方合作將近一年，日前 Mojo Vision 技術長 Mike Wiemer 在 Hot Chips 處理器大會透露 AR 隱形眼鏡幾乎完成，原型產品通過毒性試驗（Toxicity Test），預計在 2021 年會有完整的原型。

Mojo 的計劃是比微軟 HoloLens 等頭戴裝置更輕盈，而且希望 Mojo Lens 可以幫助有視力問題的人，甚至可以幫助運動員在不檢查其他設備的情況下查看他們騎自行車的距離或心跳速度。

Mojo Lens 的鏡片嵌入多種電子設備，包括微型相機、顯示器、處理器、眼部追蹤、無線充電器和與外界的無線電連接等。

既然有眾多的電子零組件，自然需要透過電池充電。但技術長 Mike Wiemer 表示，他希望產品盡快達到 1 小時續航的能力，隨後 Mojo Vision 公司澄清計劃是在隱形眼鏡全速運行時，續航可達到兩小時。

Mojo Vision 進一步表示，由於人們一次使用 AR 隱形眼鏡的時間通常只有幾分鐘，因此雖然續航時間僅 1~2 小時，實際上的使用時間會更長。同時 Mojo Vision 公司目標讓佩戴者一整天都能舒適配戴隱形眼鏡並獲得訊息，晚間則是會進行充電。

圖片及資料來源：Mojo Vision、CNET
圖片及資料來源：Mojo Vision、CNET

儘管這款眼鏡已經有原型產品，但等到實際上市還有很長的路要走，不僅需要通過主管機關審核，還必須讓民眾接受這項新產品，並且願意把 AR 隱形眼鏡戴在眼睛裡。

圖片及資料來源：Mojo VisionCNET

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

隱形眼鏡 AR

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