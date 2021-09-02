Fossil更新Gen 6系列智慧型手錶 換上Snapdragon Wear 4100+處理器

Fossil稍早宣布推出旗下新款Gen 6系列智慧型手錶，同樣區分42mm與44mm兩種錶徑規格，同時均採用Qualcomm Snapdragon Wear 4100+處理器。

而藉由新款處理器，讓Gen 6系列智慧手錶能以更快效率執行app，同時也能帶來更快操作反應速度。功能方面，同樣搭載可持續量測的心率感測元件與血氧量測，本身也能透過與手機連接情況下，藉由內建麥克風與擴音喇叭進行通話。

至於硬體規格部分，44mm與42mm錶款均採用1.28吋、解析度為416 x 416的彩色AMOLED圓型螢幕，另外配置1GB記憶體與8GB儲存容量，並且具備3 ATM防水能力。

雖電池容量並未特別說明，但支援可在30分鐘內充入80%電量快充設計，同時也調電池電力可維持全天候使用，甚至可在省電模式對應數天以上的續航表現。

新款Gen 6系列智慧型手錶分別在42mm與44mm錶款提供不同錶帶組合，而使用者也能依照個人喜好更換合適錶帶配件。Fossil表示Gen系列智慧型手錶將可支援升級至Wear OS 3，但實際更新時間會是在2022年。

建議售價方面，42mm錶款將以299美元價格銷售，而44mm錶款售價則是319美元。而Fossil更透露將以Gen 6系列智慧型手錶為基礎，推出以Michael Kors品牌為設計錶款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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