快訊

影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後

高鐵中秋疏運加開184班次＋釋出票數 周六開搶

新款GoPro HERO10 Black曝光 更換新款影像處理器、畫質提昇

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷取自Winfuture網站)
▲(圖／擷取自Winfuture網站)

去年選在9月更新GoPro HERO9 Black之後，預期新款GoPro HERO10 Black將在近期內對外揭曉，而相關消息更指出此款新機將採用新款GP2影像處理器，並且搭載支援5.3K@60fps畫質影片拍攝的2300萬畫素CMOS感光元件。

▲(圖／擷取自Winfuture網站)
▲(圖／擷取自Winfuture網站)

不過，外觀設計上似乎不會有明顯變化，可能維持與GoPro HERO9 Black相近設計，一樣在前方搭載1.4吋彩色螢幕，並且在背面採用2.27吋觸控螢幕，保留實體按鍵設計。

而伴隨拍攝畫質提昇與處理器升級，GoPro HERO10 Black預期也會搭載新版HyperSmooth 4.0防震設計，以利拍攝更穩定影片畫面，另外也預期強化包含SuperPhoto超解像拍攝與RAW檔案拍攝，另外也將強化包含TimeWarp 3.0縮時影片拍攝與聲控操作等功能。

▲(圖／擷取自Winfuture網站)
▲(圖／擷取自Winfuture網站)

至於機身設計也預期會加入更耐摔、可對應極端氣候使用設計，其中更包含加入對應33英呎 (約10公尺)水下距離的防水結構。

目前還無法確定新款GoPro HERO10 Black預計公布日期，但從去年選在9月中旬公布GoPro HERO9 Black，預期也會安排在相近時間點對外揭曉新機消息。

▲(圖／擷取自Winfuture網站)
▲(圖／擷取自Winfuture網站)

▲(圖／擷取自Winfuture網站)
▲(圖／擷取自Winfuture網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 GoPro

延伸閱讀

夏普在台推出第三代8K顯示器 串聯更多市場應用

Sony隨身攝影相機ZV-E10加入可交換鏡頭設計 8月在台上市售價曝光

OPPO將對手機感光元件、模組與演算法「底層創新」 提出全新螢幕下鏡頭等方案

vivo iQOO 8系列售價曝光 搭載X5 Pro獨顯、微雲台相機與E5 AMOLED螢幕

相關新聞

WSJ：蘋果研發可測血壓、規劃受孕的智慧表

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果公司正為新款智慧手表研發健康相關功能，包括告知血壓是否升高的工具，並內建體溫...

老婆整晚不睡刷《暗黑》 夫偷賣遊戲 網反擔憂他後半生

台灣遊戲市場熱，任天堂Switch主機在台銷售也爆量成長，一名網友昨天在臉書社團PO文，販售Switch版本的二手遊戲《暗黑破壞神3》...

蘋果Apple Watch 7設計太複雜 傳生產出問題有延誤

蘋果公司（Apple）即將發布的新款智慧手表Apple Watch 7傳出生產延誤，主因是設計複雜。蘋果原本計劃未來幾周...

不只手機？Google也計畫在筆電、平板布局客製化處理器應用

除了計畫在接下來預計揭曉的Pixel 6系列手機採用客製化處理器「Tensor」，消息指出Google也計畫將客製化處理器應用延伸至筆電與平板裝置。

新款GoPro HERO10 Black曝光 更換新款影像處理器、畫質提昇

去年選在9月更新GoPro HERO9 Black之後，預期新款GoPro HERO10 Black將在近期內對外揭曉，而相關消息更指出此款新機將採用新款GP2影像處理器，並且搭載支援5.3K@60fps畫質影片拍攝的2300萬畫素CMOS感光元件。

KKBOX也進駐蘋果HomePod系列智慧喇叭 可聲控播放歌曲

過去分別與台灣地區銷售的小米小愛音箱、遠傳問問智慧音箱，以及Google NEST Home系列智慧喇叭合作後，KKBOX目前也能直接透過蘋果HomePod系列智慧喇叭連接，並且直接透過聲控方式播放歌曲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。