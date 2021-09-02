新款GoPro HERO10 Black曝光 更換新款影像處理器、畫質提昇
去年選在9月更新GoPro HERO9 Black之後，預期新款GoPro HERO10 Black將在近期內對外揭曉，而相關消息更指出此款新機將採用新款GP2影像處理器，並且搭載支援5.3K@60fps畫質影片拍攝的2300萬畫素CMOS感光元件。
不過，外觀設計上似乎不會有明顯變化，可能維持與GoPro HERO9 Black相近設計，一樣在前方搭載1.4吋彩色螢幕，並且在背面採用2.27吋觸控螢幕，保留實體按鍵設計。
而伴隨拍攝畫質提昇與處理器升級，GoPro HERO10 Black預期也會搭載新版HyperSmooth 4.0防震設計，以利拍攝更穩定影片畫面，另外也預期強化包含SuperPhoto超解像拍攝與RAW檔案拍攝，另外也將強化包含TimeWarp 3.0縮時影片拍攝與聲控操作等功能。
至於機身設計也預期會加入更耐摔、可對應極端氣候使用設計，其中更包含加入對應33英呎 (約10公尺)水下距離的防水結構。
目前還無法確定新款GoPro HERO10 Black預計公布日期，但從去年選在9月中旬公布GoPro HERO9 Black，預期也會安排在相近時間點對外揭曉新機消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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