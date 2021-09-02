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不只手機？Google也計畫在筆電、平板布局客製化處理器應用
除了計畫在接下來預計揭曉的Pixel 6系列手機採用客製化處理器「Tensor」，消息指出Google也計畫將客製化處理器應用延伸至筆電與平板裝置。
實際上，目前包含聯發科、三星等業者都已經先後推出採Arm架構處理器設計的Chromebook，透過Arm架構特性對應更長電池續航時間，以及更快執行操作反應，同時在效能表現也不會有太大落差。
因此在Pixel 6系列採用與三星合作的客製化處理器「Tensor」之後，Google有可能進一步將客製化處理器應用範圍延伸到筆電產品，甚至也會應用在許久未推出的平板裝置。
目前Google已經在美國、以色列、印度及台灣等地區招募晶片工程師，另外也陸續從Intel、Qualcomm、聯發科等晶片業者手上挖角技術人才，藉此強化本身在客製化處理器設計能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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