Windows 11將在10月5日正式上線！首波符合這些條件PC免費升級

日前預告會在今年10月正式推出的Windows 11，稍早終於由微軟確認將在10月5日釋出更新，屆時也會搭配各品牌全新PC機種一同上市，同時也會針對首波符合條件的PC提供升級。

以目前來看，Windows 11將會採用全新設計的開始功能錶，以及快速視窗配置設定介面，另外也會整合Microsoft Teams服務，並且加入包含DirectX 12、DirectStorage與自動HDR顯示功能，同時也會整合Xbox Gaming使用體驗。

不過，先前介紹可透過Microsoft Store下載使用Android app的功能，暫時不會在Windows 11初期釋出更新時提供，暫時還要再等一些時間才會正式加入。

微軟預計會在10月5日正式釋出更新時，連同華碩、宏碁、Dell、HP、聯想、三星等OEM業者一同推出新款PC裝置，預期微軟本身也會宣布新款Surface系列產品消息。

而只要使用者的PC還算新，基本上都有機會能在首波更新時獲得升級，但如果是年份較舊機種則會被安排在較晚時候獲得更新。依照微軟說法，此次更新依然會以免費形式提供合法使用Windows 10作業系統pc機種升級，同時最晚會在2022年中以前讓所有Windows 10 PC機種完成更新。

另外，先前強調必須具備TPM 2.0晶片才能安裝使用Windows 11的說法，微軟後續也做了調整，強調即便是以軟體模擬形式也能順利安裝，但特定功能可能就無法順利使用或更新。

至於先前有消息指稱舊款PC機種無法順利安裝Windows 11的情況，有不少人實際測試直接透過ISO檔案安裝，即可順利升級，但畢竟這樣的作法並非微軟官方認可，因此難保日後微軟會針對這樣的安裝模式加以限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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