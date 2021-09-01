聽新聞
test
0:00 / 0:00

Windows 11將在10月5日正式上線！首波符合這些條件PC免費升級

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告會在今年10月正式推出的Windows 11，稍早終於由微軟確認將在10月5日釋出更新，屆時也會搭配各品牌全新PC機種一同上市，同時也會針對首波符合條件的PC提供升級。

以目前來看，Windows 11將會採用全新設計的開始功能錶，以及快速視窗配置設定介面，另外也會整合Microsoft Teams服務，並且加入包含DirectX 12、DirectStorage與自動HDR顯示功能，同時也會整合Xbox Gaming使用體驗。

不過，先前介紹可透過Microsoft Store下載使用Android app的功能，暫時不會在Windows 11初期釋出更新時提供，暫時還要再等一些時間才會正式加入。

微軟預計會在10月5日正式釋出更新時，連同華碩、宏碁、Dell、HP、聯想、三星等OEM業者一同推出新款PC裝置，預期微軟本身也會宣布新款Surface系列產品消息。

只要使用者的PC還算新，基本上都有機會能在首波更新時獲得升級，但如果是年份較舊機種則會被安排在較晚時候獲得更新。依照微軟說法，此次更新依然會以免費形式提供合法使用Windows 10作業系統pc機種升級，同時最晚會在2022年中以前讓所有Windows 10 PC機種完成更新。

另外，先前強調必須具備TPM 2.0晶片才能安裝使用Windows 11的說法，微軟後續也做了調整，強調即便是以軟體模擬形式也能順利安裝，但特定功能可能就無法順利使用或更新。

至於先前有消息指稱舊款PC機種無法順利安裝Windows 11的情況，有不少人實際測試直接透過ISO檔案安裝，即可順利升級，但畢竟這樣的作法並非微軟官方認可，因此難保日後微軟會針對這樣的安裝模式加以限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 Windows 11 微軟 作業系統

延伸閱讀

符合系統需求免費升級Windows 11 使用「電腦健康情況檢查」即可檢查

Windows 11改掉預設Edge瀏覽器難度三級跳 競爭者們急跳腳

想在Windows 11執行Android平台App？可能面臨不少限制

所有Intel Mac可能都不支援Windows 11 原因出在「TPM 2.0」

相關新聞

老婆整晚不睡刷《暗黑》 夫偷賣遊戲 網反擔憂他後半生

台灣遊戲市場熱，任天堂Switch主機在台銷售也爆量成長，一名網友昨天在臉書社團PO文，販售Switch版本的二手遊戲《暗黑破壞神3》...

Windows 11將在10月5日正式上線！首波符合這些條件PC免費升級

日前預告會在今年10月正式推出的Windows 11，稍早終於由微軟確認將在10月5日釋出更新，屆時也會搭配各品牌全新PC機種一同上市，同時也會針對首波符合條件的PC提供升級。

KKBOX也進駐蘋果HomePod系列智慧喇叭 可聲控播放歌曲

過去分別與台灣地區銷售的小米小愛音箱、遠傳問問智慧音箱，以及Google NEST Home系列智慧喇叭合作後，KKBOX目前也能直接透過蘋果HomePod系列智慧喇叭連接，並且直接透過聲控方式播放歌曲。

蘋果Apple Watch 7設計太複雜 傳生產出問題有延誤

蘋果公司（Apple）即將發布的新款智慧手表Apple Watch 7傳出生產延誤，主因是設計複雜。蘋果原本計劃未來幾周...

三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版登台！限量送故宮聯名配件

數位學習是時勢所趨，平板更是學習、工作上的好幫手，全球平板市場需求持續攀升，台灣三星致力於提供完整且多元的平板陣容，滿足...

台灣迪士尼頻道「剪線」！明年元旦終止營運 節目由Disney+接棒

台灣迪士尼頻道竟然主動「剪線」，砍掉電視頻道並將內容放上網路串流。 Disney Channel Taiwan 宣布將於 2022 年 1 月 1 日終止營運，現有兒童節目會繼續由迪士尼串流服務 Disney+ 提供。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。