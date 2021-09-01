KKBOX也進駐蘋果HomePod系列智慧喇叭 可聲控播放歌曲

過去分別與台灣地區銷售的小米小愛音箱、遠傳問問智慧音箱，以及Google NEST Home系列智慧喇叭合作後，KKBOX目前也能直接透過蘋果HomePod系列智慧喇叭連接，並且直接透過聲控方式播放歌曲。

而此次合作，同時也讓KKBOX成為第一家支援HomePod聲控連動的台灣串流音樂服務，付費使用者僅需在KKBOX app設定選項與HomePod連接，或是在iOS作業系統中的家庭app設定項目裡，將使用者個人偏好使用音樂服務選擇KKBOX，之後即可透過「Hey Siri」喚醒HomePod或HomePod mini，並且透過諸如「Hey Siri，用KKBOX播放音樂」、「Hey Siri，用KKBOX播放華語新歌日榜」，或是「Hey Siri，用KKBOX播放我喜歡的歌曲」，即可直接透過HomePod或homePod mini播放歌曲。

KKBOX近年相當積極拓展其服務應用市場，除了可讓手機、平板、筆電或PC裝置都能使用KKBOX服務，同時也加入高解析音質播放選項，並且加入諸如Podcast內容、一起聽等服務，藉此吸引更多人使用。而結合諸多智慧喇叭使用模式，KKBOX更預期能推動更多串流音樂服務使用需求。

此次與蘋果合作，更成為第一家支援HomePod聲控連動的台灣串流音樂服務，讓使用者能在Apple Music之外有不同選擇，同時也能聆聽更符合台灣市場需求的在地音樂內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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