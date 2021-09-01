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夏普在台推出第三代8K顯示器 串聯更多市場應用

聯合新聞網 / 楊又肇

夏普宣布推出第三代8K顯示器，分別採用夏普Deep Chroma Display Pro超廣色域技術，以及採用彩色增強濾色器和新開發背光模組構成的8K UV2A技術，讓螢幕亮度提高167%，並且透過降低外在光害，防止反光，讓觀看亮度可維持在500 nits亮度，同時也讓對比顯示範圍更大。

相較去年推出首款120吋8K顯示器開始採用IGZO面板，並且將尺寸擴展至60吋、70吋、80吋主流使用規格，此次推出的第三代8K顯示器提供60吋與70吋規格，並且採用HDMI 2.1連接埠設計，讓使用者僅需透過單一HDMI 2.1連接線即可使用8K影像訊號，無需像過往必須配合使用4條HDMI連接線才能傳遞8K影像內容。

而影像處理器則採用夏普研發Z2晶片，搭配人工智慧演算法可將原生4K影像內容升頻至8K影像規格，透過超越人眼所及的解析度表現呈現更細膩影像，另外也透過HDR Enhanced+煌彩技術讓影像色彩層次更為鮮明。

另外，夏普也在此次推出的8K顯示器整合Android TV作業系統，讓使用者能直接透過內驗YouTube觀看8K影片內容，或是直接存取USB 3.0儲存裝置內的8K影片、照片，另外更提供夏普打造的AQUOS Contents Downloader app，讓使用者能將手機拍攝8K影片上傳至Google Drive，並且透過顯示器連網功能存取播放。

針對串流影音使用需求部分，夏普也表示針對此次推出的8K顯示器強化串流影音播放顯示處理技術，將能自動修正串流過程損失的影像資訊，讓串流影音也能呈現細膩畫質，同時更配合Eilex PRISM與VIR Filter技術重現原始音質。

夏普強調將持續推動以8K為核心串聯的智慧生活發展模式，並且進一步延伸到更多市場需求。

此次在台推出的兩款8K顯示器，70吋機種8T-C70DW1X將以新台幣84900元價格銷售，而60吋機種8T-C60DW1X則會以新台幣64900元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏普

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