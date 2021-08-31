蘋果智慧音箱升級 首度支援台灣第三方音樂服務

蘋果公司今天宣布，智慧音箱HomePod mini即日起支援KKBOX串流音樂服務，用戶可透過「嘿Siri」聲控，在HomePod mini使用KKBOX播放想聽的音樂。KKBOX也成為全台首家支援HomePod系列的第三方音樂串流服務。

若要把KKBOX設置為HomePod預設音樂服務，只需在iPhone「家庭」App中進入「家庭設定」，點一下成員，進入使用者個人檔案，在「媒體」下方將KKBOX設為預設服務即可。

設定完成後，可以使用「嘿Siri」結合其他聲控指令，例如「播放音樂」、「播放華語新歌日榜」、「播放我喜歡的歌曲」等，相關歌曲就會直接透過KKBOX在 HomePod mini上播放。

KKBOX於2005年創立，目前服務地區包括台灣、日本、香港、新加坡與馬來西亞，擁有超過7000萬首歌曲庫。

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