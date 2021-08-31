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台灣迪士尼頻道「剪線」！明年元旦終止營運 節目由Disney+接棒

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：迪士尼
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台灣迪士尼頻道竟然主動「剪線」，砍掉電視頻道並將內容放上網路串流。 Disney+ Channel Taiwan 宣布將於 2022 年 1 月 1 日終止營運，現有兒童節目會繼續由迪士尼串流服務 Disney+ 提供。

台灣迪士尼頻道 Disney Channel Taiwan 8 月 27 日宣布，將於 2022 年 1 月 1 日終止營運，並且現有兒童節目會繼續由迪士尼串流服務 Disney+ 提供。

經過今年稍早的台北徵才消息透露端倪，迪士尼 2 週前正式宣布擁有漫威、星際大戰、皮克斯動畫等豐富自製影音的 Disney+ 串流服務將在 2021 年 11 月登台，強勢 IP 陣容燃起粉絲期待。市場傳聞 Disney+ 將由台灣大哥大獨家代理，但在股東會上蔡明忠僅表示「迪士尼是台灣電信業者夢寐以求的合作對象，台灣大會極力爭取合作機會」。

隨著迪士尼將重心投入 Disney+，台灣迪士尼頻道則在此時公告「迪士尼頻道將於 2022 年 1 月 1 日在台灣終止營運。該變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定」。作為具相當影響力的頻道之一，竟然主動「剪線」，砍掉電視頻道並將內容放上網路串流，迪士尼的決策可說是相當具代表性的信號。迪士尼在全球疫情期間，更毅然將《黑寡婦》、《時尚惡女：庫伊拉》等 IP 大片改採串流、戲院同步上映，雖引起造成票房不如預期的質疑，甚至遭影星史嘉雷喬韓森控告違約，但也可以看出迪士尼對 Disney+ 的重視與資源投注力度。

不過另一方面，台灣以人氣節目《木曜四超玩》著稱的網路製播商麥卡貝，則在近期通過 NCC 審核，設立電視頻道「麥卡貝綜合台」，則是反向由網路影音出發，跨足電視的例子，後續能達成什麼樣的效果，或者能否創造出電視、網路雙棲的新策略，一樣相當值得觀察。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 兒童節 疫情 動畫 Disney+ 串流影音

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