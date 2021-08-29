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華碩全新電競潮品「ROG SLASH」首波推出6款風格獨具背包、帽款

聯合新聞網 / 楊又肇

針對過去已經藉由ROG電競品牌推出衣服、帽子、背包等周邊商品，華碩宣布啟用全新「ROG SLASH」品牌名稱，藉此打造全新系列電競潮品。

ROG SLASH電競潮品系列採用全新「」專屬視覺識別，靈感來源為玩家最熟悉的程式碼，「<>」符號內的文字，代表執行一行程式碼所需的首個動作，結合斜線符號「/」 (SLASH)，暗藏「ROG電競時尚起點」含意，並且搭配象徵電競錦標賽標準紅藍配色的紅紫色與電藍色，強調在虛擬世界和真實生活間自由切換，創造屬於遊戲玩家的時尚觀。

首波推出6件風格獨具的背包、帽款，將融合編碼與賽博龐克 (Cyberpunk)元素，並且連接電競文化與街頭潮流。

其中，ROG SLASH郵差包及單肩包，外側與拉鍊口袋均採用高級防潑水材質，並且以雙鋅合金扣具搭配ROG標誌調整帶，同時加入多個快速存取口袋設計，讓時尚與機能性兼具。而ROG SLASH機能裝備袋則為透氣網狀材質，提供2個可拆式外部口袋，並且附有雙色調繩索，可對應手提、肩背使用需求。

另外，防潑水棒球帽提供長型隱藏式調整袋，側面配上雙色孔眼與ROG SLASH圖案，並且採五分割帽結構式設計，更可透過3個可更換標籤進行客製化。

ROG SLASH 經典郵差包，建議售價：新台幣5990元 • 高級防潑水TPU材質 • 雙鋅合金扣具搭配ROG SLASH標誌調整帶 • 防潑水拉鍊口袋 • 行李箱拉桿袋設計 • 寬大的後側拉鍊口袋 • 可調式肩帶與360°快速扣具 • 3個快速存取口袋 • 多功能筆電和平板收納空間
ROG SLASH 經典郵差包，建議售價：新台幣5990元 • 高級防潑水TPU材質 • 雙鋅合金扣具搭配ROG SLASH標誌調整帶 • 防潑水拉鍊口袋 • 行李箱拉桿袋設計 • 寬大的後側拉鍊口袋 • 可調式肩帶與360°快速扣具 • 3個快速存取口袋 • 多功能筆電和平板收納空間

ROG SLASH 經典單肩包，建議售價：新台幣2690元 • 外蓋採用高級防潑水TPU材質，本體採用PU材料 • 不鏽鋼扣具搭配ROG SLASH雙色調背帶 • 斜角正面拉鍊口袋 • 可調式肩帶與360°快速扣具 • 2個快速存取口袋 • 防潑水內部拉鍊口袋
ROG SLASH 經典單肩包，建議售價：新台幣2690元 • 外蓋採用高級防潑水TPU材質，本體採用PU材料 • 不鏽鋼扣具搭配ROG SLASH雙色調背帶 • 斜角正面拉鍊口袋 • 可調式肩帶與360°快速扣具 • 2個快速存取口袋 • 防潑水內部拉鍊口袋

ROG SLASH 機能裝備袋，建議售價：新台幣3490元 • 鋅合金扣具和ROG SLASH標誌調整帶 • ROG SLASH雙色調封口抽繩 • 透氣網狀材質 • ROG SLASH上方把手可供手提攜帶 • 防潑水內部拉鍊口袋 • 可拆式外袋設有2個外部口袋並附有雙色調繩索可供肩背
ROG SLASH 機能裝備袋，建議售價：新台幣3490元 • 鋅合金扣具和ROG SLASH標誌調整帶 • ROG SLASH雙色調封口抽繩 • 透氣網狀材質 • ROG SLASH上方把手可供手提攜帶 • 防潑水內部拉鍊口袋 • 可拆式外袋設有2個外部口袋並附有雙色調繩索可供肩背

ROG SLASH 經典棒球帽，建議售價：新台幣1690元 • 超長ROG SLASH標誌調整帶 • 隱藏式調整帶突顯經典風格 • 防潑水材質
ROG SLASH 經典棒球帽，建議售價：新台幣1690元 • 超長ROG SLASH標誌調整帶 • 隱藏式調整帶突顯經典風格 • 防潑水材質

ROG SLASH 經典五分割帽，建議售價新台幣1490元 • 可調式帽帶 • 5片式設計搭配獨特的ROG SLASH圖案拼接方式 • 側面ROG SLASH圖案 • 雙色調孔眼
ROG SLASH 經典五分割帽，建議售價新台幣1490元 • 可調式帽帶 • 5片式設計搭配獨特的ROG SLASH圖案拼接方式 • 側面ROG SLASH圖案 • 雙色調孔眼

ROG SLASH 經典五片帽，建議售價：新台幣1490元 • 5片式設計搭配短帽簷 • 3個可更換的自黏式標籤 • 可調式帽帶
ROG SLASH 經典五片帽，建議售價：新台幣1490元 • 5片式設計搭配短帽簷 • 3個可更換的自黏式標籤 • 可調式帽帶

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 華碩 電競

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