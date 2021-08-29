華碩全新電競潮品「ROG SLASH」首波推出6款風格獨具背包、帽款

針對過去已經藉由ROG電競品牌推出衣服、帽子、背包等周邊商品，華碩宣布啟用全新「ROG SLASH」品牌名稱，藉此打造全新系列電競潮品。
ROG SLASH電競潮品系列採用全新「」專屬視覺識別，靈感來源為玩家最熟悉的程式碼，「<>」符號內的文字，代表執行一行程式碼所需的首個動作，結合斜線符號「/」 (SLASH)，暗藏「ROG電競時尚起點」含意，並且搭配象徵電競錦標賽標準紅藍配色的紅紫色與電藍色，強調在虛擬世界和真實生活間自由切換，創造屬於遊戲玩家的時尚觀。
首波推出6件風格獨具的背包、帽款，將融合編碼與賽博龐克 (Cyberpunk)元素，並且連接電競文化與街頭潮流。
其中，ROG SLASH郵差包及單肩包，外側與拉鍊口袋均採用高級防潑水材質，並且以雙鋅合金扣具搭配ROG標誌調整帶，同時加入多個快速存取口袋設計，讓時尚與機能性兼具。而ROG SLASH機能裝備袋則為透氣網狀材質，提供2個可拆式外部口袋，並且附有雙色調繩索，可對應手提、肩背使用需求。
另外，防潑水棒球帽提供長型隱藏式調整袋，側面配上雙色孔眼與ROG SLASH圖案，並且採五分割帽結構式設計，更可透過3個可更換標籤進行客製化。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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YouTube宣布，接下來將使服務搜尋功能強化，讓使用者能以關鍵字詞查找符合影片內容之餘，更將直接顯示影片中符合搜尋條件片段，讓使用者能直接點按播放該片段內容。另外，若使用者以中文關鍵字進行搜尋，系統也會自動加入其他語言影片內容，讓使用者能透過搜尋找到更多相符影片。
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