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FB智慧眼鏡現身FCC文件 可能將對外公布上市資訊

聯合新聞網 / 楊又肇

與Luxottica集團合作，預計在今年下旬推出的Facebook首款智慧眼鏡，似乎已經在美國FCC網站公布文件中現身。

此款代號「Gemini」的智慧眼鏡，就是在Facebook內部以Project Aria為稱的穿戴裝置，而其他配件則包含採專用連接線，以及透過磁吸固定的USB充電器，另外也包含一張拭鏡布。不過，此版本應該還是針對Facebook內部測試使用為主，預期實際上市銷售版本會以不同形式呈現，但既然Facebook已經將測試版本送審檢驗，預期也準備讓此款穿戴裝置進入市場。

從外觀來看，幾乎跟一般眼鏡沒有太大差異，但顯然是因為需要放置電池、運算元件等，因此在鏡框設計厚實了一些。在先前說法中，Facebook透露此款智慧眼鏡可以依照使用者需求配換合適度數鏡片，並且採用Qualcomm處理器運作，同時也搭載與Oculus Quest 2虛擬實境頭戴裝置相同的相機感應元件。

使用模式方面，此款眼鏡預期採用獨立運作模式，但也有可能對應連接手機等裝置輸出顯示內容。操作方面則可透過聲控，或是手勢識別方式進行互動，另外也能配合內建動態感測元件對應不同互動方式。

在先前說法中，Facebook執行長Mark Zuckberg預期在2030年以前，使用者將能更方便地透過智慧眼鏡遠距「進入」朋友家中，並且像是在朋友身旁般進行互動交流，同時也預期智慧眼鏡將會改變傳統互動方式，甚至將成為智慧型手機之後的全新運算設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 遠距 智慧眼鏡 Facebook

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