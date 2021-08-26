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Yahoo奇摩攜手飛比價格 強化購物體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

Yahoo奇摩宣布，將延續「整合」、「開放」及「體驗升級」三大發展策略，藉此打通旗下Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣，讓使用者能輕易串接Yahoo奇摩旗下三大電商服務，同時也宣布與飛比價格異業合作，藉此提供更方便比價的商品搜尋體驗。而針對店家部分，則推出Yahoo粉絲通會員經營解決方案，希望藉由行銷科技 (Martech)技術應用，讓店家能善用數據經營會員變現銷售模式。

延續今年4月宣布打通Yahoo奇摩拍賣及Yahoo奇摩超級商城app連動，並且在今年7月整合串連Yahoo奇摩購物中心app，Yahoo奇摩希望藉此簡化使用者透過旗下三大電商平台購物流程，並且讓使用者能透過單一app即可在三大電商平台完成購物需求，甚至能讓數據、流量互通，藉此提昇背後店商營運效益。

同時，為了讓使用者能更方便線上比價，Yahoo奇摩更宣布與飛比價格異業合作，透過飛比價格提供跨服務平台商品比價資料，並且與Yahoo奇摩電商平台服務串接，透過結合Yahoo奇摩熱銷數據推薦結果，讓使用者能在搜尋比價過程更快完成購物行為，未來也會持續透過人工智慧、行銷科技與個人化技術提供更精準商品推薦。

至於針對店家經營電商營運需求，Yahoo奇摩宣布將推出Yahoo粉絲通會員經營解決方案，預計從9月起率先開放app介面使用，並且以0元體驗價格提供使用，目前更與咖啡寄杯平台CAFFÈCOIN、家扶基金會、特力集團等近200家品牌、商家與公益團隊合作，藉此提供向會員群發、一對一私聊、主題群聊等功能，讓店家、品牌可以直接向會員及粉絲發送即時資訊，或是進行更深入的線上互動，藉此結合線上、線下商品銷售模式，進而深化會員經營效益。

而相比目前市場已經有不少類似服務功能，但Yahoo奇摩方面強調Yahoo粉絲通會員經營解決方案相關數據，將能直接與店家商品銷售數據串接，因此對於整體數位行銷、品牌經營都能帶動更大成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 品牌

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