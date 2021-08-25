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Lalamove以隨叫隨到即時物流服務解決送貨難題 減少隱藏成本

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Lalamove以隨叫隨到即時物流服務解決送貨難題
▲Lalamove以隨叫隨到即時物流服務解決送貨難題

如同目前外送服務協助餐飲業者媒合更多用餐需求，並且讓使用者能節省自行外出購餐時間，以平台共享形式提供服務的Lalamove同樣以媒合運輸需求為核心，讓使用者能在24小時內透過手機app隨叫隨到，分別提供快遞、貨物運送與代買外送等物流服務，標榜最快可在一小時內送達。

更快媒合遞送需求，時間更容易安排

以筆者自身經驗來看，平常會有廠商業者合作測試物品，或是偶而會有重要文件往來遞送需求，雖然通常會有廠商委託合作快遞業者協助送件、取件，但考量筆者有時仍須出門採訪，或是因為特定情況必須臨時出門，可能無法經常配合快遞業者作業時間在家等候。

而Lalamove標榜透過媒合鄰近合作司機，提供隨叫隨送、最快可在一小時內送達指定位置，甚至全年無休的送件服務，加上可即時透過App追蹤遞送狀態與位置，更容易估算送件抵達時間，或是司機上門取件時間等特性，完全能符合筆者平常送件需求，更無需擔心一般快遞業者是否將送件物品弄丟，或是延誤送件時間。

▲透過App即可隨時預約即時物流服務，並且能指定最多20個遞送地點，以及預計使用遞送車型，另外也能指定專用保溫袋、是否由收件人支付遞送服務費，或是提供代付代買服務，同時也會由系統即時計算實際需支付服務費用
▲透過App即可隨時預約即時物流服務，並且能指定最多20個遞送地點，以及預計使用遞送車型，另外也能指定專用保溫袋、是否由收件人支付遞送服務費，或是提供代付代買服務，同時也會由系統即時計算實際需支付服務費用

降低商家、企業遞送成本，滿足不同物品遞送需求

許多有更大量送貨、取件需求的小型商家，或是大規模企業，通常會透過自行建置外送車隊，雖然可以同時對外宣傳品牌，但相對也會增加管理及成本支出，因此也有商家或企業選擇與外部快遞業者合作，但可能就會有快遞人員因工作流程安排等因素影響遞送效率等問題產生。

因此，Lalamove除了標榜隨叫隨送且全年無休的遞送服務，更可依照遞送物品地點自動規劃最佳行進路線，讓合作司機可以透過最有效率路線完成遞送任務。

遞送車輛除了機車之外，還包含廂型貨車、1.75噸貨車或3.49噸貨車，單筆運單總重量最多可達1000公斤，因此能滿足電商、實體通路貨品運輸及宅配物流等需求，甚至也能善用回頭車運送資源減少整體物流成本。

▲透過Lalamove服務降低商家、企業收送貨品成本
▲透過Lalamove服務降低商家、企業收送貨品成本

建立無紙化作業、透過專屬車隊更快完成遞送需求

除了可以直接透過App下單申請遞送需求，Lalamove也能針對需求提供系統串接，讓商家、企業可以更方便預約使用服務，同時也能實現無紙化作業，另外可縮短至以小時為單位計算，藉此對應各類急件遞送需求。

另外，商家與企業也能建立專屬車隊，讓Lalamove旗下加入專屬車隊的合作司機能優先提供服務，或是轉由所有合作司機提供服務，確保商家與企業物流遞送需求能優先被處理，尤其越來越多網路購物有更快收送需求時，將能避免貨品遞送需求被延誤。

減少隱藏成本支出

由於貨運遞送往往成為商業往來的最後一哩，不僅影響商家、企業最終給人印象，同時也可能影響本身業務運作效率，因此許多商家與企業均選擇建置專屬貨運車隊，卻往往需要付出更多成本，甚至必須承擔物品未能順利送達、服務品質不佳等對品牌形象產生負面影響的隱藏成本。

在共享經濟發展模式逐漸成熟，許多業務可以逐漸轉由外部業者提供服務解決需求情況下，其實也讓更多商家與企業選擇透過此類服務降低成本，並且能更專注本身業務發展，尤其在網路購物、直播銷售等經濟規模日趨增長情況下，業者可以透過與外部物流服務資源合作，藉此提高本身業務發展效率。

目前Lalamove已經在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市提供服務，未來也會持續將服務擴展至更多城市，並且以在地深耕形式經營，藉此提供最佳物流服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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