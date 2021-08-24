9/10上市！三星Galaxy Buds 2耳機售價4990元 Galaxy Watch 4系列智慧手錶8990元起

在Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3正式在台揭曉上市資訊前，三星稍早先公布Galaxy Watch 4系列智慧手錶，以及Galaxy Buds 2真無線耳機在台售價。

其中，採虛擬錶圈設計的Galaxy Watch 4，在44mm規格將提供「幻影黑」、「冷杉綠」、「鈦灰銀」三款配色，藍牙版本與LTE版本建議售價分別為新台幣9990元、11990元，40mm規格則提供「幻影黑」、「玫瑰金」、「鈦灰銀」三款配色，藍牙版、LTE版建議售價分別為新台幣8990與10990元。

而搭載實體錶圈設計的Galaxy Watch 4 Classic，則在46mm及42mm規格均提供「幻影黑」、「鈦灰銀」兩款配色，其中46mm規格藍牙版本建議售價為新台幣12990元，LTE版本建議售價則為14990元，至於42mm規格藍牙版本建議售價為新台幣11990元，LTE版本建議售價為13990元。

另外，Galaxy Buds 2則將在台灣市場推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」四款配色，建議售價為新台幣4990元，同時三星也將在台灣推出Galaxy Buds Pro「星魅白」配色版本。

上市時間部分，Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機都會在9月10日上市，而Galaxy Buds Pro「星魅白」配色版本則會在8月27日上市。

三星將與統一集團旗下3大線上購物平台獨家合作推出預購好禮，其中包含在8月26日中午12點至8月31日晚間11點59分期間於指定通路康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來，完成預購Galaxy Watch 4 Classic，即可獲得11杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數，而預購Galaxy Ｗatch 4則可獲得7杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數。

若在9月10日至10月31日正式開賣期間，於全台通路購買Galaxy Watch 4 Classic，即可在線上登錄後加送防汗皮革錶帶。購買Galaxy Watch 4並且完成線上登錄，即可加贈彈性運動錶帶。至於在10月31日前購買Galaxy Buds 2真無線耳機，即可加贈透明保護殼配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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