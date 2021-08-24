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消息指稱蘋果秋季 將推出搭載M1X處理器的新款Mac mini
雖然先前有消息指稱蘋果應該不會在今年更新Mac mini產品，但彭博新聞記者Mark Gurman透露蘋果仍著手打造即將搭載M1X處理器的更新版本，同時將重新設計連接埠，藉此作為去年推出換上M1處理器的Mac mini進階使用選項。
目前還無法確認新款Mac mini是否會在外觀重新作調整，但整體上應該還是會維持現有外型，可能僅針對連接埠重新作調整，例如讓使用者可以連接更多USB或Thunderbolt配件，甚至可能增加額外連接顯示輸出裝置數量。
而從處理器升級為M1X規格來看，預期新款Mac mini將成為現有機種進階選項，因此去年推出的Mac mini預期仍會在市場維持銷售，另外也預期同步推出搭載Intel處理器版本。
除了新款Mac mini，先前消息也指出蘋果準備在今年秋季推出新款14吋MacBook Pro，以及跟進換上Apple Silicon處理器的16吋版本，其中也包含將在連接埠加入更多選擇，甚至在外型設計也可能會有不同變化。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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