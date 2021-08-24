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Fitbit Charge 5亮相換上彩色螢幕 增加ECG心電圖、EDA壓力指數

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，目前已經成為Google一部分的Fitbit，將會在近期揭曉名為Fitbit Charge 5的健身手環，其中將加入量測ECG心電圖與EDA壓力指數功能，建議售價可能會是179美元。

除了搭載更多量測身體數據功能，Fitbit Charge 5健身手環更加入彩色顯示螢幕，意味過往僅針對手錶形式穿戴裝置提供的彩色螢幕，接下來也會下放運動手環產品使用。

而相關說法更透露Fitbit最快會在美國西岸時間8月23日揭曉新品資訊，屆時預期會一併公布Fitbit Charge 5健身手環具體細節。

相比小米手環等中國品牌打造穿戴裝置以更低價格吸引市場，目前Fitbit仍主打更貼近真實的身體數據記錄，以及更符合穿戴需求的時尚設計，尤其Google近期更宣布針對Fitbit系列產品與諸多設計師合作，提供更具設計質感的錶帶或腕帶配件，讓使用者能依照個人需求更換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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