Fitbit Charge 5亮相換上彩色螢幕 增加ECG心電圖、EDA壓力指數

日前確認將在國際市場推出realme GT大師系列手機，同時也將在中國及國際市場推出筆電產品消息後，realme在此次粉絲節活動上正式宣布將在國際市場推出realme GT大師版與大師探索版，筆電產品則確定採用14.9mm金屬機身及3:2顯示比例的2K解析度螢幕，並且全數搭載Intel第11代Core處理器。

2021-08-19 09:18