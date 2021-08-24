Fitbit Charge 5亮相換上彩色螢幕 增加ECG心電圖、EDA壓力指數
相關消息指稱，目前已經成為Google一部分的Fitbit，將會在近期揭曉名為Fitbit Charge 5的健身手環，其中將加入量測ECG心電圖與EDA壓力指數功能，建議售價可能會是179美元。
除了搭載更多量測身體數據功能，Fitbit Charge 5健身手環更加入彩色顯示螢幕，意味過往僅針對手錶形式穿戴裝置提供的彩色螢幕，接下來也會下放運動手環產品使用。
而相關說法更透露Fitbit最快會在美國西岸時間8月23日揭曉新品資訊，屆時預期會一併公布Fitbit Charge 5健身手環具體細節。
相比小米手環等中國品牌打造穿戴裝置以更低價格吸引市場，目前Fitbit仍主打更貼近真實的身體數據記錄，以及更符合穿戴需求的時尚設計，尤其Google近期更宣布針對Fitbit系列產品與諸多設計師合作，提供更具設計質感的錶帶或腕帶配件，讓使用者能依照個人需求更換。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言