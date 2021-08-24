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不只無線版本 微軟再推平價款有線版Xbox立體聲耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

今年3月中旬推出適用於Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC與行動裝置的新款Xbox無線耳機後，微軟稍早再次宣布推出另一款較平價的有線版本耳機，讓玩家有更多選擇。

外型部分，除了在左右耳罩邊緣少了Xbox特有綠色線條、以全黑形式打造，並且全面採有線形式連接，兩款耳機其實整體使用體驗並未有太大差異。

聲音部分一樣支援Dolby ATMOS、DTS Headphone:X音效技術，在Windows 10裝置上也能使用Windows Sonic音效技術，並且透過3.5mm耳機線與裝置連接，或是透過轉接配件用在未提供3.5mm耳機線孔的裝置。

而要使用在Xbox遊戲主機的話，則是直接將耳機線與控制手把上的3.5mm耳機線孔連接即可。

建議售價部分，有線版Xbox立體聲耳機將以59.99美元價格銷售，預計出貨時間為9月22日，目前還無法確認台灣市場是否會同步引進。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟 耳機

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