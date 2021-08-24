YouTube導入新搜尋功能 能直接播放符合關鍵字影片片段

YouTube宣布，接下來將使服務搜尋功能強化，讓使用者能以關鍵字詞查找符合影片內容之餘，更將直接顯示影片中符合搜尋條件片段，讓使用者能直接點按播放該片段內容。另外，若使用者以中文關鍵字進行搜尋，系統也會自動加入其他語言影片內容，讓使用者能透過搜尋找到更多相符影片。

此次增加功能，希望能解決使用者更容易透過關鍵字搜尋所需內容，尤其是收錄在影片某個片段，難以僅透過標題、tag、附註說明等內容比對搜尋的特定內容，藉此讓使用者可以透過此項功能觀看更多YouTube影片，同時也能增加YouTube影片內容觀看比例。

另一方面，一旦使用者透過輸入關鍵字詞無法順利找到合適影片時，系統將會接續尋找符合條件的其他語言影片，目前雖然僅先提供英文影片內容，但接下來也會加入更多語言影片搜尋結果，同時可讓使用者透過YouTube內建翻譯功能觀看影片。

上述功能顯然源自Gogle影像分析技術，藉此讓系統能透過影像識別、聲音辨識等方式，讓系統知曉影片呈現、講述哪些內容，進而可透過使用者輸入關鍵字詞進行比對，同時也能透過翻譯功能比對其他語言影片內容，藉此達成讓使用者觀看更多合適影片目的。

目前此項功能將先在桌機版YouTube服務推行，但接下來也會在行動版本提供。

依照YouTube表示，希望透過此項功能讓使用者能透過YouTube影片內容學習更多新知，甚至可以透過YouTube影片更進一步了解各國文化與流行內容，但YouTube最終目的依然是希望增加更多使用觀看規模，以利推動廣告及內容宣傳等業務成長。

而在印度與印尼地區實驗功能中，YouTube開始加入一旦無法搜尋合適影片時，將會透過Google Search功能搜尋顯示其他網站相關內容，未來也會擴展到其他市場使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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