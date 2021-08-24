賈伯斯曾有意打造小尺寸「iPhone nano」 胎死腹中原因曝光

除了在法院文件透露Google曾經有意部分或全額收購EPIC Games持股，甚至曾向手機業者付費，避免三星過去與EPIC Games合作獨佔遊戲，導致Google Play Store營收受影響情況發生，在稍早與蘋果之間官司相關文件，更顯示蘋果曾與Netflix協議將app分潤比例降至15%，藉此說服Netflix服務繼續在App Store上架，此外更曾透露蘋果原本有意在Mac App Store引進更多3A等級遊戲，甚至在前執行長Steve Jobs在任時曾有意推出名為iPhone nano的手機產品。

過去確實與Netflix協議以15%分潤比例留在App Store

The Verge網站取得消息指出，在EPIC Games與蘋果之間的法院訴訟中，相關遞交文件內容顯示蘋果曾在2018年為了說服Netflix繼續在App Store上架其服務，曾經同意將App分潤比例調降為15%，相比一般App多半以30%作為分潤比例，顯示蘋果以更大分潤優惠吸引Netflix留下。

但在後續要求中，Netflix希望能進一步保有更多分潤優惠，確因雙方無法達成協議而作罷。

Tim Cook曾有意以3A等級遊戲吸引更多人使用Mac

而在蘋果執行長Tim Cook與當時擔任蘋果行銷副總裁的Phil Schiller討論信件中，曾提及希望透過在Mac App Store引進更多3A等級遊戲，藉此吸引更多人透過Mac機種遊玩遊戲，但Phil Schiller後續則以蘋果曾在Mac App Store由遊戲業者推出諸如《古墓奇兵》系列、《生化奇兵》系列，甚至推出《決勝時刻》系列遊戲移植作品，實際銷售成果並不好為由，因此最終並未做出此項決定。

雖然蘋果始終強調Mac機種擁有高度運算效能，同時也與AMD合作高階顯示晶片，確實也有足夠執行3A等級遊戲作品，但由於PC遊戲依然是以Windows作業系統平台機種為重，加上多遊戲仍需要配合微軟DirectX API運作，同時顯示晶片驅動程式與相關API應用資源也是以Windows作業系統環境為重，因此許多玩家仍然是以Windows對應機種作為遊戲使用首選。

即便蘋果後續推出Apple Arcade遊戲訂閱服務時，多數使用者依然是在iPhone或iPad上遊玩為主，幾乎甚少在Mac機種上配合藍牙控制手把遊玩，因此藉由遊戲吸引更多玩家加入使用Mac，顯然現階段不會成為蘋果採用手段。

蘋果曾有意打造名為「iPhone nano」的小尺寸手機

另外，相關文件也透露Steve Jobs仍擔任蘋果執行長時，曾與當時的首席設計師Jony Ive討論打造名為iPhone nano的可行性，從名稱判斷可能會是比當時採3.5吋螢幕設計的iPhone 4更小機種，或許將對比當時仍在市場銷售的iPod nano定位設計，藉此吸引更多人使用iPhone。

不過，此款產品最終並未實際被打造，或許與iPhone採全觸控操作設計，若考量對應不同App的觸控操作體驗，勢必無法在小於3.5吋螢幕順利操作等因素有關，因此最後取消此項產品設計規劃。

即便目前在市場銷售的iPhone 12 mini，螢幕尺寸也有5.4吋設計，而新款iPhone SE則採用等同iPhone 8的4.7吋螢幕設計，蘋果除了早期iPhone採3.5吋螢幕規格，並未推出更小尺寸的螢幕機種。

iOS平台上的遊戲容量限制放寬，原因是移植版《生化奇兵》畫質太差？

至於針對蘋果在遊戲檔案上的大小限制，起初原本最大限制在2GB，但在2015年2月開始宣布調整為4GB，原因其實與2K Games曾在2014年在App Store推出移植版《生化奇兵》有關，當時就是為了符合蘋果定出2GB容量上限規定，因此2K Games必須將遊戲畫面內容精簡，導致遊戲上架後引發不少購買遊戲的玩家不滿，因此也造成蘋果在隔年放寬遊戲app內容大小限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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