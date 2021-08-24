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蘋果鐳射鐫刻陸禁字滲透海外 「習近平」、「8964」都在名單上

聯合新聞網 / INSIDE

在台灣官網購AirTag 時，輸入習近平、法輪功等字眼，就會被要求重新提交，但顯然並不是超出字數限制，AirTag 鐫刻訊息可容納四個中文字。

身為果粉對於蘋果在官網販售商品提供的鐫刻服務應該都不陌生，iPad、AiPods 系列無線耳機的外盒或是藍牙追蹤器 AirTags，都能客制化想要的字樣或是 Emoji 表情符號，不過究竟蘋果會不會監管大家在上面鐫刻的文字內容呢？近日根據加拿大多倫多大學公民實驗室研究調查顯示，蘋果對顧客提供的商品鐳射鐫刻服務會進行內容審查。

這份調查主要針對蘋果在六大地區對鐳射鐫刻服務內容審查，包含中國、香港、台灣、日本、加拿大、美國，發現 1,105 個關鍵字在上述六個地區有不同的審查標準，而且除了本身有色情和非法內容的審查，蘋果也會過濾敏感政治內容，且在內容審核做法不一致。

中國政治審查 包含這組數字

調查發現在中國蘋果會審查政治內容，包括提及中國領導層和中國政治制度、持不同政見者和獨立新聞機構的名稱，以及與宗教、民主和人權有關的一般術語，調查中舉例說明了一些被禁止的術語，包括政治、抵制、民主潮、人權等，也有關西藏和西藏宗教的內容。這些關鍵詞包括達賴和達蘭薩拉。此外，也有一組數字被禁那就是「8964」，無疑地，這是針對 1989 年 6 月 4 日的六四天安門事件。

他們發現，蘋果中國的部分政治審查滲透到了香港和台灣。這樣的審查遠遠超出了蘋果在香港的法律義務，調查指出，在台灣對內容進行政治審查沒有任何法律依據。

政治審查擴及台灣 實測台灣官網這些字眼被禁

根據調查，除了中國和香港，在台灣仍會審查中共政治人物，例如：習近平、孫春蘭，歷史人物：例如，毛主席，許多其他關鍵字提及政治宗教團體，如：法輪功。調查指出，Apple 沒有法律義務在台灣執行此類政治審查，但很顯然，只要輸入這些字詞就會出現蘋果的提示訊息：要求重新提交鐫刻訊息，如下圖，在台灣官網購買 AirTag 時，輸入習近平就會被要求重新提交，但顯然並不是超出字數限制，AirTag 鐫刻訊息可容納四個中文字。

如果是在 iPad 上雕刻可以容納更長的文字串，來看看會發生什麼事。

調查員指出，他們在六個司法管轄區中的區域 Apple 官方網站上查看法律文件，並沒有發現任何公開的政策文件來解釋或規範用戶在蘋果產品上雕刻什麼內容，而究竟上述文字被禁又是出於什麼原因、如何訂出。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 習近平 西藏 網購 加拿大 蘋果 AirTag 六四

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