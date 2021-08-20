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人形機器人Atlas 已經可以在複雜地形進行「跑酷」

聯合新聞網 / 楊又肇

今年6月正式成為現代集團一份子，並且透過韓國男子音樂團體防彈少年團 (BTS)宣傳的Boston Dynamics，在近期對外公布內容中，更凸顯Boston Dynamics打造的人形機器人Atlas將能在複雜障礙路面行走時維持平衡，甚至也能做出後空翻或手撐跨欄等跑酷動作

在此之前，Atlas就已經可以維持雙腳微屈維持站立，並且在絕大部分情況下維持穩定，甚至可以做出奔跑、後空翻，或是在被推擠時快速恢復站姿。

但上述情況多半還是在平面為主的情況下完成，而此次展示則是讓Atlas在充滿各種障礙物的斜坡上奔跑，甚至依然可以讓Atlas做出後空翻、手撐跨欄等跑酷動作。

而順利讓機器人能維持穩定站立，並且能在各類複雜地形維持穩定運作，以利執行各類任務，藉此對應各類應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器人

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