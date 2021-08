Parallels Desktop 17 for Mac進一步針對M1 Mac機種最佳化 支援Windows 11

近期釋出正式版本更新,並且針對蘋果搭載M1處理器機種最佳化,同時加入支援macOS Monterey與Windows 11的Parallels Desktop 17 for Mac,今日 (8/17)也在台灣地區公布正式售價,其中從任何舊版本升級費用為新台幣1636元,新用戶售價則是新台幣2390元,專業版每年訂閱售價則是新台幣3390元,企業版售價則是每年3272元價格訂閱使用。

此次更新重點依然聚焦在針對M1處理器環境使用最佳化,其中更以通用二進位應用程式架構,讓Windows作業系統環境虛擬化運作效能大幅提昇,並且改善圖像顯示效能,讓使用者能順利在虛擬化環境執行Windows平台相容遊戲,並且維持流暢執行效果。

另外,Parallels Desktop 17 for Mac也針對融合模式進行改善,除了避免開關機過程會佔據整個顯示畫面的問題,同時也提昇macOS平台與Windows平台應用程式啟動效率,並且強化兩個平台之間應用程式協作效率,例如可將Windows平台上的Word文字內容,直接以拖曳方式複製到macOS平台上的Page使用,同時也能將Page內嵌圖片內容同樣以拖曳方式複製到Word,而整體運作效能也相對變得更加流暢。

不過,依照Parallels產品經理Kurt Schmucker說明,由於目前macOS Monterey與Windows 11都還是處於beta測試階段,因此在實際執行使用可能還是會有些錯誤情況,但預期會在蘋果、微軟接續釋出正式版本時跟進修正。

至於針對目前蘋果在Mac機種仍維持同步推出對應Apple Silicon處理器版本,以及Intel處理器版本,加上目前仍有不少使用者維持使用Intel處理器設計的Mac機種,因此短時間內還是會維持提供同時對應Apple Silicon處理器的Arm架構,以及相容Intel處理器對應x86架構設計版本,暫時尚未規劃是否在日後僅提供對應Arm架構設計版本。

畢竟即便蘋果按照原先規劃讓Mac機種全數移轉到Arm架構設計,市場上依然會有不少維持使用Intel處理器的需求,所以在近程時間依然會同時對應兩種處理器架構。

而在此次效能提昇表現部分,Parallels表示在所有Mac機種上的Windows、Linux及macOS開機速度最高可提升38%,而在OpenGL圖像顯示應用則可提昇7倍執行效率,至於在Windows中的2D平面圖像顯示速度則約提昇25%。

在現行搭載M1處理器的Mac機種部分,則可在使用Windows 10 on ARM Insider Preview版本情況下,讓作業系統啟動速度最高提升33%,而磁碟效能則可最高提升20%,在DirectX 11圖形處理效能更可最高提升28%,另外在搭載Intel處理器的Mac機種部分,則可在macOS Big Sur以後的作業系統讓網路連線速度最高提升60%。

除此之外,Parallels Desktop 17 for Mac也針對Windows 11對於TPM安全晶片使用需求進行調整,讓原本僅在專業版以上版本提供的TPM晶片模擬功能,能在所有Parallels Desktop 17 for Mac使用,藉此對應使用Windows 11,另外也能讓使用者透過BitLocker及Secure Boot功能確保資料安全。

針對系統運作最佳化部分,Parallels Desktop 17 for Mac則是加入自動化資源管理員功能,讓系統能依照虛擬機運作需求自動評估最佳資源配置,另外也加入支援USB 3.1連接埠,並且透過自動辨識電池狀態切換節電模式。

其他更新部分,則包含可以更快透過連結複製建立獨立虛擬機器,並且改良使用Visual Studio的外掛程式,而在企業版則是針對IT管理人員更方便佈署Parallels Desktop 17 for Mac使用功能。至於在新版Parallels Toolbox 5 for Mac與Parallels Toolbox 5 for Windows部分,則是增加焦點視窗、轉換文字、識別文字、條碼掃描器及條碼產生器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

