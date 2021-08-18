Parallels Desktop 17 for Mac進一步針對M1 Mac機種最佳化 支援Windows 11

近期釋出正式版本更新，並且針對蘋果搭載M1處理器機種最佳化，同時加入支援macOS Monterey與Windows 11的Parallels Desktop 17 for Mac，今日 (8/17)也在台灣地區公布正式售價，其中從任何舊版本升級費用為新台幣1636元，新用戶售價則是新台幣2390元，專業版每年訂閱售價則是新台幣3390元，企業版售價則是每年3272元價格訂閱使用。

此次更新重點依然聚焦在針對M1處理器環境使用最佳化，其中更以通用二進位應用程式架構，讓Windows作業系統環境虛擬化運作效能大幅提昇，並且改善圖像顯示效能，讓使用者能順利在虛擬化環境執行Windows平台相容遊戲，並且維持流暢執行效果。

另外，Parallels Desktop 17 for Mac也針對融合模式進行改善，除了避免開關機過程會佔據整個顯示畫面的問題，同時也提昇macOS平台與Windows平台應用程式啟動效率，並且強化兩個平台之間應用程式協作效率，例如可將Windows平台上的Word文字內容，直接以拖曳方式複製到macOS平台上的Page使用，同時也能將Page內嵌圖片內容同樣以拖曳方式複製到Word，而整體運作效能也相對變得更加流暢。

不過，依照Parallels產品經理Kurt Schmucker說明，由於目前macOS Monterey與Windows 11都還是處於beta測試階段，因此在實際執行使用可能還是會有些錯誤情況，但預期會在蘋果、微軟接續釋出正式版本時跟進修正。

至於針對目前蘋果在Mac機種仍維持同步推出對應Apple Silicon處理器版本，以及Intel處理器版本，加上目前仍有不少使用者維持使用Intel處理器設計的Mac機種，因此短時間內還是會維持提供同時對應Apple Silicon處理器的Arm架構，以及相容Intel處理器對應x86架構設計版本，暫時尚未規劃是否在日後僅提供對應Arm架構設計版本。

畢竟即便蘋果按照原先規劃讓Mac機種全數移轉到Arm架構設計，市場上依然會有不少維持使用Intel處理器的需求，所以在近程時間依然會同時對應兩種處理器架構。

而在此次效能提昇表現部分，Parallels表示在所有Mac機種上的Windows、Linux及macOS開機速度最高可提升38%，而在OpenGL圖像顯示應用則可提昇7倍執行效率，至於在Windows中的2D平面圖像顯示速度則約提昇25%。

在現行搭載M1處理器的Mac機種部分，則可在使用Windows 10 on ARM Insider Preview版本情況下，讓作業系統啟動速度最高提升33%，而磁碟效能則可最高提升20%，在DirectX 11圖形處理效能更可最高提升28%，另外在搭載Intel處理器的Mac機種部分，則可在macOS Big Sur以後的作業系統讓網路連線速度最高提升60%。

除此之外，Parallels Desktop 17 for Mac也針對Windows 11對於TPM安全晶片使用需求進行調整，讓原本僅在專業版以上版本提供的TPM晶片模擬功能，能在所有Parallels Desktop 17 for Mac使用，藉此對應使用Windows 11，另外也能讓使用者透過BitLocker及Secure Boot功能確保資料安全。

針對系統運作最佳化部分，Parallels Desktop 17 for Mac則是加入自動化資源管理員功能，讓系統能依照虛擬機運作需求自動評估最佳資源配置，另外也加入支援USB 3.1連接埠，並且透過自動辨識電池狀態切換節電模式。

其他更新部分，則包含可以更快透過連結複製建立獨立虛擬機器，並且改良使用Visual Studio的外掛程式，而在企業版則是針對IT管理人員更方便佈署Parallels Desktop 17 for Mac使用功能。至於在新版Parallels Toolbox 5 for Mac與Parallels Toolbox 5 for Windows部分，則是增加焦點視窗、轉換文字、識別文字、條碼掃描器及條碼產生器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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