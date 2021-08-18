Epson在台推出第六代原廠連續供墨印表機 增加支援手機遠端操作功能

過去幾年推出原廠連續供墨印表機產品後，Epson今日 (8/17)宣布推出加入智慧遙控功能的第六代原廠連續供墨印表機，包含單功能機種L1210、三合一機種L3210／L3216、三合一Wi-Fi機種L3250／L3256／L3260／L4260／L6270，以及傳真機種L5290／L6290，總計提供10種選擇，其中三合一Wi-Fi機種與傳真機種均支援Epson Smart Panel行動列印App，讓使用者能透過手機遠端操作印表機，並且即時確認列印、掃描、墨水存量查詢等功能。

而相比坊間推出的連續供墨功能改裝，以及更多品牌加入的連續供墨機種，Epson強調原廠提供連續供墨將更具列印使用及原廠保固保障，而本身搭載Heat-Free免加熱噴墨技術，更提供省電、省時、省耗材及無碳粉粉塵的競爭優勢，讓使用者能以更環保、節省方式列印。

在第六代連續供墨系列中，Epson強調搭載大容量黑色墨水，可對應列印4500張文件、彩色墨水則可列印7500張文件，平均單張黑色及彩色列印成本最低僅需0.07元或0.19元，另外購買印表機加購Epson原廠墨水，更可享有主機加噴頭最高三年保固。

至於在此次推出的三合一Wi-Fi機種與傳真機種加入支援Epson Smart Panel行動列印App，使用者即可透過手機遠端操作列印功能，並且能透過Epson Smart Panel整合豐富列印素材，以及支援Google Classroom功能，藉此輕鬆列印各類創作素材，或是孩童遠距教學的學習素材、作業等，另外也能透過Epson Taiwan LINE官方帳號免費素材列印各類手作內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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