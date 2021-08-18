WeMo Scooter擴展「移動＋消費」營運模式 新增「WeMo選物自取」服務

日前宣佈在台推出以車聯網串接更多生活服務的新型態營運模式「WeMo Life」，並且在首波提供一站式完成即時點餐自取的「WeMo美食自取」服務後，WeMo今日 (8/17)接續宣布推出「WeMo選物自取」服務，將結合知名美食餐飲、精緻食材、甜點組合，以及百貨零售等品牌選物商品，讓使用者能在WeMo Scooter App內訂購商品，並且在預訂時間使用共享機車騎車完成自取。

WeMo Scooter藉由旗下共享機車服務分布，藉此媒合目前疫情下以外帶自取為主的用餐需求，此次則是進一步將媒合範圍延伸至購物需求，讓使用者選定購買商品後，即可在預訂時間內使用WeMo Scooter共享機車前往自取。

透過媒合「移動＋消費」的營運模式，WeMo Scooter不僅能藉此增加旗下共享機車服務使用量，同時也能透過協助媒合消費商機產生額外營收機會，藉此創造全新零售模式，並且與合作夥伴形成共贏局面。

另一方面，「WeMo Life」未來可能也有助WeMo Scooter發展全新事業，例如跨足電商服務，或是經營廣告投放市場等。

除此之外，藉由先前已經推行的「WeMo美食自取」服務，以及此次提出的「WeMo選物自取」服務，WeMo Scooter接下來也可能擴展更多結合「移動」的市場應用模式。

目前「WeMo選物自取」服務首波合作業者，分別包含Haus Cuisine皓式宅食工作室、Gumgum Green Garden Good (101花園店)、自己做烘焙聚樂部-甜點材料包與味覺の感動等品牌，另外也將透過「WeMo選物自取」服務推廣旗下共享機車使用模式，其中更透過提供騎乘券、免費騎等優惠吸引眾人使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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