快訊

評／軍事科技發展快速 恐威脅台灣戰略地位？

確診者到家樂福天母店爭鮮壽司內用 18人自主健康管理

WeMo Scooter擴展「移動＋消費」營運模式 新增「WeMo選物自取」服務

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈在台推出以車聯網串接更多生活服務的新型態營運模式「WeMo Life」，並且在首波提供一站式完成即時點餐自取的「WeMo美食自取」服務後，WeMo今日 (8/17)接續宣布推出「WeMo選物自取」服務，將結合知名美食餐飲、精緻食材、甜點組合，以及百貨零售等品牌選物商品，讓使用者能在WeMo Scooter App內訂購商品，並且在預訂時間使用共享機車騎車完成自取。

WeMo Scooter藉由旗下共享機車服務分布，藉此媒合目前疫情下以外帶自取為主的用餐需求，此次則是進一步將媒合範圍延伸至購物需求，讓使用者選定購買商品後，即可在預訂時間內使用WeMo Scooter共享機車前往自取。

透過媒合「移動＋消費」的營運模式，WeMo Scooter不僅能藉此增加旗下共享機車服務使用量，同時也能透過協助媒合消費商機產生額外營收機會，藉此創造全新零售模式，並且與合作夥伴形成共贏局面。

另一方面，「WeMo Life」未來可能也有助WeMo Scooter發展全新事業，例如跨足電商服務，或是經營廣告投放市場等。

除此之外，藉由先前已經推行的「WeMo美食自取」服務，以及此次提出的「WeMo選物自取」服務，WeMo Scooter接下來也可能擴展更多結合「移動」的市場應用模式。

目前「WeMo選物自取」服務首波合作業者，分別包含Haus Cuisine皓式宅食工作室、Gumgum Green Garden Good (101花園店)、自己做烘焙聚樂部-甜點材料包與味覺の感動等品牌，另外也將透過「WeMo選物自取」服務推廣旗下共享機車使用模式，其中更透過提供騎乘券、免費騎等優惠吸引眾人使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 WeMo

延伸閱讀

瞄準使用者需求 iRent推出全新訂閱制月付99起

新創轉型 共享WeMo Scooter推「WeMo 美食自取」

影／ＷeMo共享電動機車新北維修廠失火 消防局動員搶救

FunNow結盟WeMo Scooter！不只防疫，取餐更便利

相關新聞

價格超親民！Pixel Buds A-Series真無線耳機將在台開賣 台灣大專案價0元起

在國外發表後就讓許多Pixel用戶相當期待的Pixel Buds A-Series真無線藍牙耳機，宣布將於8月18日在台...

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST售價84980元 VIVA系列車款也有「S Performance」設計

稍早預告後，Gogoro正式揭曉Gogoro VIVA MIX性能車款，並且以Gogoro VIVA MIX SUPERFAST為稱。

親民款Pixel Buds A系列真無線耳機售價3290元 8/25開放台灣市場銷售

今年6月初揭曉的親民款Pixel Buds A系列真無線耳機，稍早確認將在8月18日開放台灣市場預購，建議售價則是新台幣3290元，並且將透過Google線上商店、台灣大哥大門市，以及包含myfone購物、momo購物網、PChome線上購物與蝦皮購物預購，預計在8月25日正式開放銷售。

超微夏日送好禮 購買指定商品抽大獎

處理器大廠超微（AMD）今（17）日宣布推出全新「夏日大作戰」和遊戲大禮包活動，積極搶攻市占率，晶片代工廠台積電（233...

智邦集團Edgecore 推全新Wi-Fi 6無線AP方案

智邦（2345）集團旗下鈺登科技（Edgecore Networks）宣布推出Wi-Fi 6新世代無線網路系列產品，包括...

不換升級處理器的新款Apple TV 4K 只換新款遙控器的使用體驗如何？

今年隨著換上A12 Bionic處理器的新款Apple TV 4K一同更新，並且加回原本實體按鍵設計的遙控器，其實也能用在原本的Apple TV系列機種，因此如果沒有追求特別使用功能需求，更換使用新版遙控器應該可以讓操作體驗大幅提昇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。