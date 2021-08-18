LG在台推出第二代空氣淨化口罩 搭載自動擴音與自動風扇解悶設計

7月下旬宣布推出的第二代空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，稍早由LG宣布在台推出消息，並且確認將以新台幣6990元價格銷售，分別提供質感白、潮流黑兩款配色。

依照LG說明，新款口罩累積去年推出版本使用經驗，並且進行改良，讓整體體積與重量都能大幅降低，而配合名為「VoiceON」的設計，讓內建麥克風可識別配戴者說話聲音自動啟動，讓使用者說話聲音可透過內建擴音喇叭放大，讓他人可清楚聽見。

另外，口罩內同樣搭載兩組風扇與高效率濾網設計，方便使用者配戴時維持涼爽，並且阻擋多數污染源，過濾使用功能大致與先前推出版本相同。而內建電池採100mAh容量設計，充電2小時約可對應8小時使用時間，同時整體重量僅為94公克。

而跟去年推出的PuriCare Wearable Air Purifier一樣，第二代設計也採用替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗，或是以酒精擦拭清潔，並且對應HEPA 13等級過濾效果，標榜能有效阻隔飛沫傳播，同時過濾99.97%以上小至0.3微米的懸浮微粒。

至於內建風扇則可自動變頻調整轉速，可隨使用者呼吸速率及吸氣量進行調節，藉此降低配戴口罩時的悶熱感，並且維持使用者呼吸節奏。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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