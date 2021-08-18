LG在台推出第二代空氣淨化口罩 搭載自動擴音與自動風扇解悶設計
7月下旬宣布推出的第二代空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，稍早由LG宣布在台推出消息，並且確認將以新台幣6990元價格銷售，分別提供質感白、潮流黑兩款配色。
依照LG說明，新款口罩累積去年推出版本使用經驗，並且進行改良，讓整體體積與重量都能大幅降低，而配合名為「VoiceON」的設計，讓內建麥克風可識別配戴者說話聲音自動啟動，讓使用者說話聲音可透過內建擴音喇叭放大，讓他人可清楚聽見。
另外，口罩內同樣搭載兩組風扇與高效率濾網設計，方便使用者配戴時維持涼爽，並且阻擋多數污染源，過濾使用功能大致與先前推出版本相同。而內建電池採100mAh容量設計，充電2小時約可對應8小時使用時間，同時整體重量僅為94公克。
而跟去年推出的PuriCare Wearable Air Purifier一樣，第二代設計也採用替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗，或是以酒精擦拭清潔，並且對應HEPA 13等級過濾效果，標榜能有效阻隔飛沫傳播，同時過濾99.97%以上小至0.3微米的懸浮微粒。
至於內建風扇則可自動變頻調整轉速，可隨使用者呼吸速率及吸氣量進行調節，藉此降低配戴口罩時的悶熱感，並且維持使用者呼吸節奏。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪新款iPhone SE這時推出？4.7吋螢幕、支援5G 實體Home鍵機會大
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言