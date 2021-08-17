Gogoro VIVA MIX SUPERFAST售價84980元 VIVA系列車款也有「S Performance」設計
稍早預告後，Gogoro正式揭曉Gogoro VIVA MIX性能車款，並且以Gogoro VIVA MIX SUPERFAST為稱。
相較過往在Gogoro數字系列車款增加S Performance性能車款，Gogoro此次讓VIVA系列車款也加入相同定位車款，藉此讓Gogoro VIVA MIX SUPERFAST藉由7.2kW輸出動力馬達，搭配VIVA系列車款採用PP材質車身設計，以及相對短小緊湊設計，讓使用者能有更好操控與運動能力。
而VIVA系列從一開始所訂單人使用為主的Gogoro VIVA，以及後續推出融合多數車款特性的Gogoro VIVA MIX，到近期針對小家庭用戶打造的Gogoro VIVA XL，此次推出的Gogoro VIVA MIX SUPERFAST，則是鎖定需要性能表現的年輕族群。
其中，透過短軸距車身及更高輸出動力，同時也以黑色為底，搭配螢光綠色調，藉此凸顯Gogoro VIVA MIX SUPERFAST的性能特色，另外也搭配運動頭燈飾框與個性跳色前擾流飾板，而方向燈與、尾燈更採用燻黑風格設計，並且升級採用彩色負顯儀表板，讓使用者在夜間或白天都能清楚檢視騎乘資訊，更提供特別開關機音效，讓Gogoro VIVA MIX SUPERFAST有更多個性特色。
Gogoro VIVA MIX SUPERFAST同樣可透過POP個性化配件客製化個人風格，此次更配合Gogoro VIVA MIX SUPERFAST上市，額外推出Gogoro設計團隊嚴選升級套件-Gogoro VIVA MIX越野風格套裝組合。
其中，越野風格套裝組合包含10吋多功能性能胎與加長型中柱，以及針對給予左右車身加強安全防護的左右護弓與側面版造型架，另外也提供頭燈飾桿與極簡造型前置物架、同時融合傳統圓管、鐵板、綁釘等貨架元素，並且重新打造高結構強度的置物架，更提供消光霧黑後扶手和後照鏡。
建議售價部分，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST將以新台幣84980元銷售，扣除政府補助後購車總金額最低從新台幣65980元起跳，另外也能同時選擇「0元入手 保證買回專案」，享有「前3個月無需繳款＋3年後保證最高51%買回＋超低日付52元分期付款」的優惠購車方案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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